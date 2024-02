10 M$ pour l'agrandissement des locaux d'enseignement de génie mécanique et de génie civil du Cégep de Valleyfield

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD, QC, le 23 févr. 2024 /CNW/ - La ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Déry, accompagnée du député de Beauharnois, M. Claude Reid, de la députée de Soulanges, Mme Marilyne Picard, de la députée de Huntingdon, Mme Carole Mallette, et du directeur général du Cégep de Valleyfield, M. Marc Rémillard, est fière d'annoncer l'octroi de 10 millions de dollars au Cégep de Valleyfield, permettant de relocaliser les locaux du programme de génie mécanique et d'y implanter le nouveau programme de génie civil.

Fort attendu par les étudiants et les enseignants, ce projet permettra non seulement d'offrir aux utilisateurs de nouveaux locaux, modernes et mieux adaptés aux spécificités de ces deux programmes, mais il permettra aussi au Cégep d'accueillir potentiellement, d'ici les 3 prochaines années, un total de 30 étudiants de plus en génie mécanique et environ 70 nouveaux étudiants en génie civil.

Ces 10 millions de dollars s'ajoutent aux montants de plus de 900 000 dollars et de 1,3 million de dollars accordés en 2022 pour financer l'implantation du programme de génie civil et l'élaboration des plans et devis préliminaires du projet d'ajout d'espaces annoncé aujourd'hui. Rappelons que l'ensemble des investissements découlent de l'Opération main-d'œuvre, dont l'objectif est d'accroître le nombre de travailleurs qualifiés dans les secteurs de la santé et des services sociaux, de l'éducation, des services de garde éducatifs à l'enfance, des technologies de l'information et du génie.

Inauguration de la résidence étudiante et de la clinique-école de soins infirmiers

La ministre a également profité de l'occasion pour inaugurer les nouveaux espaces de la résidence étudiante à Valleyfield et la clinique-école pour les étudiants du programme Soins infirmiers qui a été aménagée au rez-de-chaussée du bâtiment. Ces deux projets ont d'ailleurs bénéficié d'une subvention du ministère de l'Enseignement supérieur totalisant 5,1 millions de dollars pour un projet dont le coût total est de 11,9 millions.

Citations :

« Je suis très heureuse d'annoncer plusieurs bonnes nouvelles aujourd'hui, marquant d'abord l'octroi de 10 millions de dollars pour l'agrandissement des espaces de génie au Cégep de Valleyfield. Ce projet répond aux besoins croissants du marché du travail, offrant à une nouvelle génération d'étudiants des locaux modernes et adaptés. Ces investissements témoignent de notre engagement à l'égard de l'excellence universitaire et de l'innovation visant à attirer des talents de haut niveau. Enfin, l'inauguration de la résidence étudiante et de la clinique-école de soins infirmiers renforce l'établissement d'enseignement dans sa mission éducative pour attirer davantage d'étudiants dans la région et mieux répondre aux besoins de la population en matière de soins de santé. »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

« Les montants accordés marquent un tournant important pour le Cégep de Valleyfield. En tant que député de Beauharnois, je suis à même de confirmer que ce projet s'inscrit parfaitement dans cet élan qui fait de la Montérégie une région particulièrement dynamique et prospère. Cet investissement ouvre ainsi de nouvelles perspectives pour les étudiants d'ici et renforce la réputation d'excellence de l'établissement. Je suis convaincu que cela va créer un environnement d'apprentissage moderne et stimulant. »

Claude Reid, député de Beauharnois

« Nous remercions le gouvernement du Québec et l'ensemble des partenaires impliqués dans ce projet d'agrandissement historique pour notre milieu. Grâce à ces investissements, nous pourrons offrir un milieu moderne à nos étudiantes et étudiants, notamment dans le domaine du génie. De plus, l'ajout à notre carte de programmes en génie civil dès l'automne prochain assurera une réponse aux besoins de main-d'œuvre dans la région. Nous pourrons également bonifier nos espaces de détente et d'étude pour l'ensemble de notre communauté collégiale, en plus d'avoir une COOP étudiante accessible et moderne ».

Marc Rémillard, directeur général du Cégep de Valleyfield

Liens connexes :

Pour suivre les activités du ministère de l'Enseignement supérieur :

https://www.facebook.com/enseignementsuperieurquebec/

https://twitter.com/Ens_supQC

https://www.linkedin.com/company/77580757/

https://www.youtube.com/channel/UCFWQfQIdPCxtZVIgoZ9KBXg

https://www.instagram.com/enseignementsup_qc/

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur

Renseignements: Source: Simon Savignac, Directeur des communications et attaché de presse, Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur, 438 341-2255, [email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, [email protected]