10 ACTIONS EN 100 JOURS : La Ville de Montréal met de l'avant la création d'une nouvelle Table des maires

MONTRÉAL, le 16 févr. 2026 /CNW/ - L'administration Martinez Ferrada souligne la mise en place de la Table des maires, un forum déjà en action qui vise à renforcer les services de proximité offerts aux citoyennes et citoyens. Cette Table, conçue comme un lieu d'échanges et de collaboration entre les maires et mairesses des arrondissements, favorise le partage d'information et d'expertise, en plus de soutenir les travaux du comité exécutif de la Ville de Montréal.

De gauche à droite: Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal; Nancy Blanchet, mairesse de LaSalle, Équipe LaSalle; Jean-François Lalonde, maire de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, Projet Montréal. (Groupe CNW/Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif)

Dans un esprit de collaboration transpartisane, la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, a confié la coprésidence de la Table à la mairesse de LaSalle, Nancy Blanchet (Équipe LaSalle), et au maire de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Jean-François Lalonde (Projet Montréal), qui agissent également comme membres associés du comité exécutif.

Regroupant les maires et mairesses des 19 arrondissements, la Table des maires constitue l'une des promesses phares de l'administration Martinez Ferrada. Une première rencontre préparatoire a eu lieu en décembre, et la Table tient déjà sa deuxième rencontre depuis le début de l'année, témoignant de la rapidité de sa mise en œuvre et de son importance pour la coordination inter‑arrondissements.

Citations

« L'objectif a toujours été très clair : redonner plus de pouvoirs aux arrondissements. La Table des maires permet aux élus de partout à Montréal de collaborer, partager leur expérience, établir les meilleures pratiques et conseiller le comité exécutif. Les Montréalaises et Montréalais bénéficient directement de ces échanges, parce qu'il n'y a personne de mieux placé que les arrondissements pour savoir ce qui répond le mieux aux besoins de leurs citoyennes et citoyens. »

-Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal.

« La Table des maires est un espace de dialogue où nous pouvons mettre nos réalités en commun et travailler ensemble pour améliorer les services offerts dans chacun de nos arrondissements. Les premiers échanges sont prometteurs et annonciateurs d'une collaboration qui nous permettra d'avancer plus rapidement et plus efficacement au bénéfice de nos communautés. »

-Nancy Blanchet, mairesse de LaSalle, Équipe LaSalle.

« Les arrondissements font face à des défis variés, mais nous partageons tous le même objectif : mieux servir nos citoyennes et nos citoyens. La Table des maires nous donne l'occasion de mobiliser nos expertises, d'harmoniser nos approches et de proposer des solutions communes. C'est un outil essentiel pour renforcer notre action sur le terrain. »

-Jean-François Lalonde, Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Projet Montréal.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Joanna Kanga, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse, 438 221-5117, [email protected]; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]