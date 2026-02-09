10 ACTIONS EN 100 JOURS : la Ville de Montréal et ses partenaires relancent Montréal, métropole culturelle

MONTRÉAL, le 9 févr. 2026 /CNW/ - L'Administration Martinez Ferrada, de concert avec les gouvernements provincial et fédéral ainsi que leurs partenaires, est fière d'annoncer la relance de Montréal, métropole culturelle. Cette collaboration a pour objectif de définir une vision commune et de développer des solutions concertées afin de renforcer la compétitivité culturelle de la métropole.

Véritable pilier de l'identité et de l'attractivité de la métropole, la culture a façonné Montréal, contribuant à son rayonnement bien au-delà de ses frontières. Ce leadership, qui fait la réputation de la ville, se trouve aujourd'hui à un moment charnière. Dans un contexte de fragilisation de l'écosystème culturel montréalais, l'administration fait le choix de l'action. Ainsi, la Ville de Montréal, les gouvernements du Canada et du Québec, et leurs partenaires engagés - Culture Montréal, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM), Tourisme Montréal et le Conseil des arts de Montréal (CAM) - unissent leur expertise pour relancer Montréal, métropole culturelle.

Initiée en 2007 et mise en veille durant la pandémie, la démarche Montréal, métropole culturelle est aujourd'hui relancée dans un contexte profondément transformé, marqué par le ralentissement du secteur culturel, l'importance de relancer le centre-ville et l'urgence de renforcer l'attractivité de la métropole. Cet élan nécessite un nouvel alignement et une nécessaire concertation entre acteurs publics, culturels, économiques et touristiques.

Ce travail collectif entrepris aujourd'hui vise à éviter des coûts éventuels plus élevés, tant pour l'identité et l'attractivité de Montréal que pour la vitalité culturelle du Québec et la stature culturelle du Canada.

La relance s'articule autour de quatre objectifs structurants :

positionner Montréal en tant que métropole culturelle francophone des Amériques d'envergure internationale;

convenir d'une vision commune du développement culturel, incluant le rôle de la culture dans l'aménagement du territoire et la vie de quartier;

déployer des solutions concertées aux enjeux montréalais;

mutualiser les expertises, optimiser le financement et améliorer l'arrimage entre les acteurs publics et la société civile.

Au cours des prochains mois, les partenaires définiront la gouvernance, préciseront les priorités partagées et établiront les modalités de fonctionnement de la démarche.

Citations

« J'ai pris l'engagement de redonner à Montréal toute sa place comme métropole culturelle, parce que la culture est au cœur de ce qui fait cette ville : son identité, son attractivité et sa capacité à rayonner ici comme à l'international. Dans le contexte actuel, nous unissons nos forces avec les gouvernements et nos partenaires pour relancer Montréal, métropole culturelle. Nous faisons le choix d'agir collectivement pour protéger cet atout fondamental et préparer l'avenir de notre métropole au bénéfice des Montréalaises et des Montréalais. »

- Soraya Martinez Ferrada, mairesse de la Ville de Montréal

« Le milieu culturel fait face à des défis majeurs qui appellent une réponse concertée. La relance de Montréal, métropole culturelle ouvre un nouveau cycle de collaboration pour mieux arrimer les acteurs, clarifier une vision commune et bâtir des solutions adaptées aux réalités des artistes, des organismes et des entreprises culturelles. »

- Andréanne Moreau, responsable de la culture, du patrimoine, du design et de la langue française au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal

« Nous sommes fiers de participer à cette relance collective et de contribuer à renforcer la vitalité de Montréal, un pôle culturel majeur en Amérique, reconnu mondialement pour sa scène culturelle et artistique francophone exceptionnelle. La culture est au cœur de notre identité et constitue un moteur essentiel de notre économie. Nous continuerons d'investir pour la protéger, la faire rayonner et partager nos histoires et talents d'ici. »

- Marc Miller, ministre de la Culture et de l'Identité canadiennes

« Montréal est une ville où la culture fait battre le cœur collectif. La culture c'est non seulement un pilier de notre identité, mais aussi un puissant levier de cohésion sociale et un important moteur de développement économique. Dans un contexte où le milieu vit des défis importants, nous devons être capables d'agir ensemble, de manière cohérente et durable pour le soutenir dans ses nombreuses transformations afin que rayonne notre culture. Je tiens à saluer l'initiative de la mairesse dans la relance de Montréal, métropole culturelle. »

- Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de l'Outaouais

« Montréal fait battre le cœur culturel du Québec. La relance de Montréal métropole culturelle s'appuie sur une conviction claire, la culture est un moteur puissant de cohésion sociale, de développement économique et d'attractivité. Le gouvernement du Québec est pleinement engagé à soutenir cette relance, au bénéfice des citoyens de Montréal et de l'ensemble du Québec. »

- Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles

« La relance de Montréal, métropole culturelle constitue une annonce majeure, attendue par le milieu. La mobilisation des partenaires autour de cette gouvernance de concertation unique illustre la priorité donnée aux arts et la culture comme leviers de développement et de fierté collective. Culture Montréal se réjouit de poursuivre son engagement au sein de cette alliance, fidèle à sa priorité : faire de la culture un pilier de l'identité et du rayonnement de la métropole. »

- Emmanuelle Hébert, directrice générale, Culture Montréal

« La culture est l'âme de Montréal, mais aussi l'un de ses moteurs économiques les plus forts. Alors que le secteur est fragilisé, la relance de Montréal, métropole culturelle envoie un message clair : nous allons investir dans ce qui nous distingue. Je salue le leadership de la mairesse Soraya Martinez Ferrada, qui relance cette alliance durant ses cent premiers jours de mandat, ainsi que la mobilisation de tous les partenaires. La Chambre sera activement engagée pour renforcer notre écosystème local et faire rayonner la puissance créative de Montréal à l'international. »

- Isabelle Dessureault, présidente et cheffe de la direction, Chambre de commerce du Montréal métropolitain

« La culture et le tourisme sont deux moteurs indissociables du développement et du rayonnement de Montréal : ensemble, ils façonnent l'identité de la métropole, stimulent sa vitalité et renforcent son attractivité ici comme à l'international. Tourisme Montréal salue l'engagement de l'ensemble des partenaires qui mène à la relance de Montréal, métropole culturelle, et qui portent cette vision ambitieuse. Cette démarche est essentielle pour maintenir l'attrait de Montréal comme destination culturelle incontournable. »

- Yves Lalumière, président-directeur général, Tourisme Montréal

« Réaffirmer l'importance du cœur créatif dans le développement et le rayonnement de la métropole, c'est reconnaître la nécessité d'agir collectivement pour retenir et propulser nos artistes. Comme partenaire de cette alliance, le Conseil des arts de Montréal est tourné vers l'avenir et prêt à catalyser un nouvel élan où les artistes et les organismes artistiques seront reconnus, valorisés et soutenus à la pleine mesure de leur contribution à Montréal. »

- Nathalie Maillé, directrice générale, Conseil des arts de Montréal

