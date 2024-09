1 Québécois sur 2 boit du lait à même la pinte, en cachette !

Sondage ludique exclusif

MONTRÉAL, le 12 sept. 2024 /CNW/ - Alors que 92 % des Québécoises et Québécois disent consommer du lait régulièrement1, un sondage exclusif nous apprend que la moitié en boit en cachette, à même la pinte, et que certains le boivent avec des sushis, des hot-dogs et même des cornichons!

Avec la collaboration de Léger2, les Producteurs de lait du Québec (PLQ) ont cherché à mieux comprendre comment, mais surtout avec quoi, le lait est le plus apprécié.

Faits saillants

Le lait et les biscuits font bon ménage : 6 Québécois sur 10 les associent naturellement.

Près de la moitié des Québécois (47 %) associent le lait au matin : Les hommes sont plus nombreux à l'associer au matin (53% contre 41% des femmes). Les 55 ans et plus se distinguent : ils sont plus nombreux à boire du lait à la collation!

Près de la moitié des Québécois avouent avoir déjà bu du lait à même la pinte, en cachette! Cette habitude est la plus répandue : Chez les 18-34 ans (59%, dont près de 1 sur 5 le font souvent!) Chez les hommes (54 %)

Au Québec, le lait est apprécié avec plein de choses : du spaghetti (10%), des croustilles (7 %) ou de la pizza (4 %). On a même trouvé des gens qui buvaient leur lait avec des hot-dogs, des cornichons ou des sushis!



« Qu'il soit bu en cachette, avec des biscuits ou un spaghetti, boire du lait, ça fait partie de notre culture! Les producteurs et productrices de lait du Québec travaillent sans relâche pour produire un lait de qualité dont nous pouvons tous être fiers, peu importe la façon dont les Québécoises et Québécois l'apprécient. »

-- Daniel Gobeil, président, Les Producteurs de lait du Québec

Une place de choix sur la table des Québécois

Cette initiative des PLQ s'inscrit en marge d'une nouvelle campagne publicitaire valorisant la place privilégiée que le lait occupe dans les saines habitudes alimentaires des Québécois•es. L'offensive célèbre ainsi les buveur•euses de lait à travers des sketches ludiques du quotidien, traduisant le caractère irremplaçable du produit : du lait et rien d'autre.

« Chaque année, les consommateur•trices de lait en boivent en moyenne près de 60 litres, ce qui confère à ce produit une place prépondérante au menu des Québécois•es. Rien d'autre incarne non seulement un hommage au produit iconique des PLQ, mais aussi aux personnes qui le choisissent quotidiennement. Quelle que soit la génération ou les habitudes de consommation, le lait porte en lui un héritage commun: le plaisir ressenti à chaque gorgée. »

-- Julie Gélinas, directrice marketing, Les Producteurs de lait du Québec

En complément de ce blitz marketing, un partenariat avec la version québécoise d'un concept viral, l'émission Hot Ones Québec, animée par Marc-André Grondin et en ondes cet automne, illustrera l'apaisement que le lait procure aux papilles enflammées par les sauces piquantes.

Les nouvelles publicités du Lait peuvent être consultées en cliquant sur les liens suivants : Colocs, Grand-papa, Patron.

À propos des Producteurs de lait du Québec

Les Producteurs de lait du Québec, affiliés à l'UPA, représentent les 4 333 fermes laitières qui livrent plus de 3,5 milliards de litres de lait, dont la vente totalise des recettes à la ferme de plus de 3,38 milliards de dollars. La production et la transformation laitière génèrent au Québec près de 66 000 emplois directs, indirects et induits et contribuent à hauteur de 6,1 milliards de dollars au produit intérieur brut. Finalement, elles entraînent des retombées fiscales de plus d'un milliard de dollars. Les retombées du secteur laitier sont structurantes puisqu'elles contribuent à l'occupation du territoire et au maintien du tissu social dans l'ensemble des régions. Par leurs activités de commandites et leur programme de dons de lait, Les Producteurs de lait du Québec soutiennent des événements clés de la société québécoise et contribuent à éliminer la faim et à assurer la sécurité alimentaire. Ayant à cœur le développement durable de leur secteur, les producteurs de lait ont investi 813 millions de dollars en 2023 en machinerie, en équipements et en bâtiments, notamment pour améliorer leurs pratiques et le confort de leurs animaux et atteindre les objectifs de carboneutralité. À cet effet, ils se sont dotés d'un plan de développement durable.

