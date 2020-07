MONTRÉAL, le 28 juill. 2020 /CNW/ - L'Aide d'urgence du Canada pour le loyer commercial (AUCLC) prend fin cette semaine tandis que le loyer d'août arrive à échéance. Pourtant, un nouveau sondage de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) révèle que le tiers des propriétaires de PME au Canada n'ont toujours pas accès à cette aide vitale pour la reprise de leurs activités. Au nom des PME durement touchées par la présente crise et qui ont besoin de l'AUCLC, la FCEI a envoyé une lettre au ministre des Finances fédéral et à ses homologues des provinces demandant une révision ainsi que la mise en œuvre rapide de ce programme.

« Trois mois se sont écoulés depuis la mise en place de l'AUCLC. Si ce programme a pu aider certains propriétaires d'entreprise, il est maintenant évident qu'il a aussi laissé tomber de nombreux entrepreneurs durement touchés par la crise actuelle. Ce n'est pas normal qu'une boutique d'un côté de la rue survive à la crise tandis que celle d'en face ferme ses portes simplement parce que les propriétaires d'immeubles commerciaux participent ou non au programme. Ajoutons à cela que l'AUCLC impose des exigences démesurées, même lorsque les propriétaires commerciaux acceptent d'y participer, ce qui constitue un frein supplémentaire pour les PME qui ont besoin d'y accéder », fait remarquer Jasmin Guénette, vice-président des affaires nationales à la FCEI.

De plus, les propres données du gouvernement fédéral indiquent que moins de 10 % du budget de l'AUCLC a été dépensé pour venir en aide à 29 000 propriétaires de PME. Il sera possible de présenter une demande rétroactive jusqu'au 31 août pour le programme qui se termine en juillet, ce qui pourrait générer 25 000 demandes supplémentaires. Malgré cela, l'AUCLC demeure nettement sous-utilisée.

La FCEI demande au ministre des Finances fédéral et à ses homologues des provinces et des territoires un travail de collaboration pour corriger l'AUCLC en établissant un autre moyen d'octroyer les versements directement aux locataires qui en ont besoin. À titre de moyen alternatif pour alléger le fardeau du loyer qui pèse lourd sur les épaules des PME, la FCEI recommande l'élargissement de la portion du Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) pouvant être convertie en subvention. Si Ottawa n'adopte ni l'une ni l'autre de ces solutions rapidement, les provinces devraient retirer la portion de l'AUCLC qu'elles financent afin de la verser directement aux propriétaires d'entreprise qui n'ont pas pu bénéficier de ce programme vital.

« Les ministres des Finances de toutes les provinces peuvent jouer un rôle majeur dans la réforme de l'AUCLC en demandant en cœur à Ottawa de corriger le tir. De grâce, n'attendons pas de voir si d'autres demandes de la part de propriétaires commerciaux seront reçues d'ici la fin du programme, car la reprise économique pourrait en pâtir. C'est maintenant qu'il faut revoir l'AUCLC afin de favoriser le redémarrage des PME », ajoute François Vincent, vice-président pour le Québec de la FCEI.

Pour en savoir plus, consulter la lettre que la FCEI a adressée aux ministres des Finances du pays.

Source des données FCEI

Les données présentées ici sont les résultats préliminaires d'un nouveau sondage en ligne de la FCEI, La COVID-19 et votre entreprise (17e édition), auquel 5 269 membres FCEI ont répondu depuis le 17 juillet 2020. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste ayant un nombre égal de répondants, la marge d'erreur serait de plus ou moins 1,3 %, 19 fois sur 20.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 110 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Renseignements: Wissal El Alaoui, attachée de presse, FCEI, Tél. : 514 861-3234 poste 1808, Cell. : 514 817-0228, [email protected]

Liens connexes

www.cfib.ca