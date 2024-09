Différents fonds fédéraux viennent soutenir les infrastructures et les projets de l'établissement de recherche et de formation.

QUÉBEC CITY, le 13 sept. 2024 /CNW/ - Un montant total de 1 354 502 $ sera réparti entre six projets de recherche menés par onze professeures et professeurs et dix-huit membres de la communauté étudiante de l'Institut national de la recherche scientifique (INRS), à la suite d'une annonce faite par le gouvernement du Canada.

« C'est toujours une immense fierté de voir notre corps professoral et notre communauté étudiante soutenus par les plus grandes instances de notre pays. En tant qu'établissement dédié exclusivement à la recherche et à la formation, l'INRS se démarque une nouvelle fois avec ses projets ancrés dans des enjeux actuels et futurs, cruciaux pour le Canada. » - Luc-Alain Giraldeau, directeur général de l'INRS

En tout, un montant de 502,3 millions de dollars sera divisé entre 6 900 projets dans 47 universités partout au Canada. L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre du Revenu national, en a fait l'annonce au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, et de l'honorable Mark Holland, ministre de la Santé.

Financement de la Fondation canadienne pour l'innovation

Deux projets de l'INRS seront financés par la Fondation canadienne pour l'innovation pour soutenir le développement d'infrastructures et d'équipement spéciaux. Les travaux de la professeure Maya Saleh et du professeur Bienvenu Ndagano cumulent à eux deux 450 000 $.

Cette contribution est octroyée par le gouvernement du Canada par l'intermédiaire du Fonds des leaders John-R.-Evans (FLJE), et vise à aider les établissements à recruter et à retenir nos meilleurs chercheuses et chercheurs au pays.

L'experte en immuno-oncologie Maya Saleh , professeure basée au Centre Armand-Frappier Santé Biotechnologie de l'INRS, s'est vu octroyer 299 712 $ pour ses travaux « Unraveling yeloid cell diversity in difficult-to-treat cancers for rational therapeutic targeting ». L'infrastructure demandée dans le domaine de l'omique spatiale participera l'avancée du Canada dans la formation de chercheurs hautement qualifiés et dans la recherche translationnelle. À l'aide de cette infrastructure, l'équipe travaillera à identifier des biomarqueurs pour prévenir le surtraitement, à développer la médecine de précision et à augmenter la proportion de patients qui bénéficient d'une immunothérapie de manière durable.





Financement du Conseil de recherches en sciences humaines

Quatre professeurs se sont vu octroyer des fonds par le Conseil de recherches en sciences humaines, pour près de 325 000 $ au total.

Le professeur Morgan Mouton , avec la cochercheuse Julia Frotey, recevra 99 403 $ pour explorer la matérialité et la territorialité des infrastructures du numérique. L'équipe s'intéressera plus particulièrement aux centres de données et à la manière dont ils s'insèrent dans les territoires, d'un point de vue géographique, économique, social et politique.

Le professeur Yacine Boujija, pour sa part, recevra 74 890 $ pour sa recherche « Une analyse du réseau migratoire interne au Canada : tendances passées, facteurs explicatifs et perspectives », portant sur les flux migratoires intermunicipaux, interrégionaux et interprovinciaux afin de visualiser la répartition démographique du Canada de demain.

La professeure Maude Pugliese, spécialiste de la famille et des finances, recevra 74 505 $ pour poursuivre ses travaux sur l'accompagnement parental des adolescents en emploi. Comment les mères et les pères présentent-ils les réalités de l'emploi à leurs jeunes qui ont une occupation parallèlement à l'école ? Quels sont les rapports au revenu et à la littératie financière susceptibles de se développer dans ces situations ? La professeure Pugliese sera entourée des cochercheuses Magalie Quintal-Marineau et María Eugenia Longo et du cochercheur Xavier St-Denis.

Bourses étudiantes

Les étudiantes et étudiants de l'INRS, issus des quatre campus, ont reçu un total de 581 000 $ en bourses pour mener leurs projets de recherche à la maîtrise et au doctorat.

Les organismes subventionnaires sont le Conseil de recherche en sciences humaines, le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, et les Instituts de recherche en santé du Canada.

À propos de l'INRS

L'INRS est un établissement universitaire dédié exclusivement à la recherche et à la formation aux cycles supérieurs dans des créneaux stratégiques au Québec. Depuis 55 ans, il contribue activement au développement économique, social et culturel du Québec. L'INRS est 1er au Canada en intensité de recherche. Il est composé de quatre centres de recherche et de formation interdisciplinaires, situés à Québec, à Montréal, à Laval et à Varennes, qui concentrent leurs activités dans des secteurs stratégiques : Eau Terre Environnement, Énergie Matériaux Télécommunications, Urbanisation Culture Société et Armand-Frappier Santé Biotechnologie. Sa communauté compte plus de 1 500 membres étudiants, stagiaires au postdoctorat, membres du corps professoral et membres du personnel.

