« Vision pour un avenir commun » - Événement de présentation mondiale de courtes vidéos

BEIJING, 9 nov. 2023 /CNW/ - Parrainé par la CCTV Video News Agency (CCTV+), l'événement de présentation mondiale de courtes vidéos dont le thème est « Vision pour un avenir commun » a invité les médias et les praticiens du monde entier à partager des histoires touchantes liées à la Belt and Road Initiative, qui vise à créer une « ceinture de développement »au bénéfice du monde et à construire une « route vers le bonheur » pour les peuples de tous les pays.

Consultez la version complète du communiqué multimédia interactif ici : https://www.multivu.com/players/English/9225451-vision-for-a-shared-future-global-short-video-showcase/

Au total, 273 œuvres de 96 organisations ou personnes de 50 pays et régions du monde ont été collectées, couvrant 16 langues différentes. Les œuvres sélectionnées ont été réparties en quatre catégories, dont 21 histoires exceptionnelles touchant la route de la soie, 16 travaux de communication exceptionnels touchant la route de la soie, 12 bâtisseurs conjoints liés à la route de la soie et 12 histoires exceptionnelles de jeunes touchant la route de la soie.

