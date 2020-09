La campagne annuelle TD vous dit merci met en lumière la formidable contribution de plusieurs clients ainsi que, pour la première fois, des collègues de la TD.

TORONTO, le 15 sept. 2020 /CNW/ - La TD lance aujourd'hui sa campagne annuelle TD vous dit merci qui vise à remercier et à récompenser les personnes qui font avancer les choses dans leur collectivité. Nouveauté cette année, on récompense les collègues de la TD tout comme les clients qui ont fait preuve de courage et de résilience pour faire face à la COVID-19, en aidant les gens de leur collectivité pendant la pandémie.

Mis en nomination par les collègues de la TD, ces personnes et organismes inspirants ont contribué à fournir des soins, des services et du soutien essentiels qui ont aidé de nombreuses personnes à surmonter les difficultés imprévues qui sont apparues en raison de la pandémie, comme Angela Caputo, chef propriétaire du restaurant The Breakfast Pig à Sault-Sainte-Marie en Ontario. Angela a utilisé son restaurant pour nourrir des milliers de jeunes vulnérables lorsque les programmes de déjeuner et de dîner ont pris fin dans les écoles de son quartier en raison de la pandémie, même si sa propre entreprise connaissait des difficultés financières. Alors, quand elle a eu besoin d'apporter quelques améliorations à la terrasse de son restaurant pour pouvoir rouvrir durant la pandémie, la TD l'a surprise en lui offrant un nouveau mobilier pour sa terrasse, des parasols, des appareils de chauffage, des auvents, des plantes, des clôtures, et des lumières dans le cadre de la Campagne TD vous dit merci. Selon Angela, grâce à ces améliorations, son restaurant a pu fracasser des records d'achalandage au mois d'août.

« Partout à la TD, des collègues, des clients et des organismes communautaires se sont mobilisés et entraidés d'une manière incroyable durant ces temps difficiles pour aider à résoudre les vrais problèmes dans nos collectivités », explique Theresa McLaughlin, chef à l'échelle mondiale, Marketing, Responsabilité sociale et Expérience client, Groupe Banque TD.

Comme l'ont fait Mike et Bev Carter, propriétaires de la seule épicerie à Milverton en Ontario, une petite communauté de quelque 1 600 habitants. Lorsque Bev, une professionnelle du domaine de la santé, a reçu un diagnostic positif à la COVID-19, Mike a emprunté la roulotte du chef des pompiers et s'est installé derrière l'épicerie afin de pouvoir servir sa collectivité tissée serrée. Bev a continué d'aider Mike, même lorsqu'elle a été mise en quarantaine, en passant les commandes d'approvisionnement du magasin par téléphone; ils ont tous les deux travaillé vaillamment pendant des mois pour servir les gens de leur collectivité. Ils ont reçu un prix TD vous dit merci, à savoir une escapade d'une fin de semaine dans la région pour se relaxer, se ressourcer et profiter d'un repos bien mérité.

« Nous sommes également fiers, cette année, de saluer les collègues de la TD dans le cadre de la Campagne TD vous dit merci », affirme Theresa McLaughlin. « Nos collègues ont toujours apporté une contribution considérable dans nos activités et la vie des clients ainsi qu'à titre d'agents de changement dans nos collectivités, mais bon nombre d'entre eux se sont mobilisés et se sont surpassés dans les derniers mois. Ces collègues ont permis à nos clients et à nos collectivités où nous exerçons nos activités d'être plus résilients, et nous sommes fiers de souligner leur apport et de les récompenser. »

Des collègues comme Amaninder Handa de Calgary, en Alberta, qui a fabriqué des couvre-visage pendant des mois avec cinq de ses voisins. Amaninder se lève à 5 h tous les matins afin de pouvoir commencer à travailler tôt et passer ses soirées à coudre pour fournir des masques à sa collectivité. Plutôt que de les vendre, elle et ses voisins demandent aux gens de faire un don à l'organisme de charité de leur choix. Ainsi, ils ont pu recueillir plus de 16 000 $ en dons pour divers organismes locaux. Pour les remercier, la TD leur a offert des machines à coudre afin qu'ils puissent continuer à contribuer à la santé et à la sécurité de leur collectivité.

Ce ne sont que quelques exemples de clients et de collègues de la TD au Canada qui ont été récompensés dans le cadre de la Campagne TD vous dit merci. Au cours de l'automne, la TD publiera sur les réseaux sociaux les témoignages de clients et d'employés pour faire connaître leurs gestes généreux remplis d'humanité.

Visitez Twitter, Instagram, Facebook et YouTube, où la TD salue les efforts de ses clients et de ses collègues. Pour en savoir plus sur les nombreuses personnes et organismes inspirants qui sont récompensés cette année dans le cadre de la Campagne TD vous dit merci ainsi que sur leur contribution, suivez #TDVousDitMerci.

