« Sur le chemin » d'Eruoma Awashish: une exposition d'œuvres originales en faveur des droits des peuples autochtones

Cette collection d'œuvres originales est tirée d'une version simplifiée de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA), une nouvelle publication réalisée conjointement par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Mikana et Amnistie internationale et illustrée par Eruoma Awashish.

La Déclaration simplifiée vise à rendre accessible un texte complexe afin de favoriser une meilleure compréhension des droits des peuples autochtones et proposer des pistes d'actions concrètes pour les promouvoir et les défendre, afin de lutter contre le racisme et la discrimination à l'endroit des Premiers Peuples. Les festivaliers et festivalières pourront en obtenir une copie, en primeur, durant le Festival international Présence autochtone. La publication sera officiellement disponible au public à compter du lundi 9 août 2021 sur les sites des partenaires, afin de marquer la Journée internationale des peuples autochtones.

Inspirée et adaptée d'une trousse éducative réalisée par l'UNICEF, cette Déclaration simplifiée est à la fois destinée au grand public, aux professionnels et professionnelles de divers secteurs, à la population étudiante, ainsi qu'aux nations autochtones.

Pour en savoir plus : https://amnistie.ca/sinformer/2021/declaration-des-nations-unies-sur-les-droits-des-peuples-autochtones-version

