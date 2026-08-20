« Spicy Happiness » avec aespa Nongshim lance sa seconde campagne mondiale Shin Ramyun

- Une nouvelle vidéo de style omnibus montre aespa appréciant le Shin Ramyun dans des moments du quotidien -

SÉOUL, Corée du Sud, le 20 août 2026 /CNW/ -- Nongshim lancera la deuxième phase de sa campagne mondiale Shin Ramyun le 20 août mettant en vedette le phénomène mondial de la K-pop aespa, comme ambassadeur mondial du Shin Ramyun. La campagne est conçue spécialement pour les marchés internationaux et sera déployée dans 14 pays clés. Grâce à une variété de contenus numériques, Nongshim vise à faire découvrir aux consommateurs du monde entier le « Spicy Happiness » du Shin Ramyun, la simple joie de savourer son goût épicé distinctif au quotidien.

Nongshim Shin Ramyun Global Ambassador aespa 2nd Campaign Image (2) Nongshim Shin Ramyun Global Ambassador aespa 2nd Campaign Image (1)

Nongshim a lancé sa première campagne mondiale Shin Ramyun avec aespa en novembre dernier. Sa publicité de style vidéo musicale, mettant en vedette la musique et la performance d'aespa, a généré 270 millions de vues et a contribué à faire connaître à l'échelle mondiale le slogan de Shin Ramyun, « Spicy Happiness In Noodles ». Pour la deuxième campagne, le décor passe de la scène à la vie quotidienne, montrant aespa savourer le Shin Ramyun en cuisinant, en magasinant, en voyageant et en passant du temps ensemble.

« Spicy Happiness » dans la vie de tous les jours, de la cuisine au voyage

La vidéo principale de la campagne s'ouvre sur aespa disant : « Pour nous, le piquant, c'est le bonheur ». On y voit ensuite quatre moments du quotidien mettant en vedette les membres et Shin Ramyun dans un format de style omnibus.

Dans la vidéo, aespa profite du Shin Ramyun dans divers contextes. Dans la scène de cuisine, les membres préparent et partagent le Shin Ramyun avec un ami, tandis que la scène « magasinage » les suit pour aller chercher du Shin Ramyun dans un magasin. Dans la scène « voyage », les membres apprécient le Shin Ramyun avec un compagnon pendant un voyage.

Dans la scène du questionnaire final, on demande à aespa : « Qu'est-ce qu'un autre mot pour le bonheur? » Elles répondent « SHIN », donnant ainsi vie au message « Spicy Happiness » de la campagne.

Grâce à cette vidéo, en tant que ramyun emblématique de Corée qui incarne la culture alimentaire nationale, Nongshim vise à montrer aux consommateurs du monde entier comment le goût épicé caractéristique du Shin Ramyun peut ajouter du plaisir à des moments ordinaires et rendre le temps passé ensemble plus spécial.

Contenu numérique diversifié adapté à des publics mondiaux

Nongshim diffusera un total de 15 vidéos, dont une vidéo de campagne principale et 14 clips numériques. Les clips développent les moments du quotidien présentés dans la vidéo principale à travers un contenu court et enjoué. Ils comprennent également des vidéos de type entrevue dans lesquelles les membres d'aespa abordent des sujets comme « quand elles ont une envie de Shin Ramyun » et « leurs garnitures préférées à déguster avec le Shin Ramyun ». En montrant naturellement comment les membres apprécient le Shin Ramyun dans leur vie quotidienne et en soulignant leurs préférences individuelles, Nongshim vise à communiquer plus efficacement l'attrait du Shin Ramyun aux consommateurs du monde entier.

La campagne sera d'abord déployée dans des marchés clés en Amérique du Nord, en Asie et en Europe, où Nongshim exerce ses activités à l'étranger, avant de s'étendre aux marchés partout dans le monde.

aespa déclare : « Nous espérons que les amateurs du monde entier pourront aussi trouver leurs propres moments « Spicy Happiness » avec le Shin Ramyun. »

Un représentant de Nongshim a déclaré : « La deuxième campagne montre aux consommateurs mondiaux, avec aespa, comment le Shin Ramyun s'intègre naturellement dans la vie quotidienne. En collaboration avec aespa, nous continuerons de mobiliser les consommateurs partout dans le monde et de communiquer la valeur du slogan mondial du Shin Ramyun, « Spicy Happiness In Noodles. »

À propos d'aespa

aespa est un phénomène mondial de la K-pop reconnu pour son concept distinctif et ses performances captivantes. Composé de KARINA, WINTER, GISELLE et NINGNING, le groupe continue de battre des records depuis ses débuts en 2020 avec « Black Mamba ». Leurs publications ont remporté un important succès dans les classements mondiaux, notamment plusieurs premières places au palmarès Top Album Sales de Billboard ainsi que sept sorties consécutives vendues à plus d'un million d'exemplaires. Plus récemment, aespa a collaboré avec Anderson .Paak sur « Keychain (FROM THE FILM K-POPS!) » et a lancé son deuxième album complet en mai 2026, en tête du palmarès des meilleurs albums iTunes dans 25 régions du monde.

L'impact international croissant d'aespa a été reconnu dans l'industrie mondiale de la musique, notamment en étant nommé Groupe de l'année au Billboard Women in Music 2025 et en recevant une nomination pour la meilleure artiste K-Pop féminine aux American Music Awards 2026. En août, aespa a fait ses débuts très attendus au Lollapalooza à Chicago et a lancé sa nouvelle tournée mondiale, 2026-27 aespa LIVE TOUR - SYNK : COMPLaeXITY, poursuivant leur élan sur la scène mondiale.

Vidéo de la campagne mondiale sur YouTube

SOURCE Nongshim

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