/R E P R I S E -- Visite de chantier de l'autoroute 50/

QUÉBEC, le 18 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, invite les représentants des médias à une prise d'images extérieure du chantier d'élargissement de l'autoroute 50, dans le secteur de la municipalité de L'Ange-Gardien, suivie d'une mêlée de presse. Pour l'occasion, M. Lacombe sera accompagné de la députée de Hull, Mme Suzanne Tremblay, du député de Chapleau, M. Mathieu Lévesque, ainsi que du député de Gatineau, M. Robert Bussière.

Cette activité de presse aura lieu :

DATE : Le 21 novembre 2022



HEURE : 10 h



LIEU : L'Ange-Gardien

* Le lieu précis de l'activité sera uniquement transmis par

courriel aux journalistes dûment accrédités.

Accréditation obligatoire

Pour participer à la conférence de presse, les journalistes doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à : [email protected]. Le lieu exact du point de presse sera envoyé avec la confirmation de l'inscription. À noter que les personnes invitées devront chausser des bottes ou des souliers de sécurité avec embout d'acier conformes à la norme pour les travaux de construction. Les autres équipements de sécurité seront fournis par le Ministère. Veuillez prendre note que l'activité aura lieu même en cas de pluie. Nous vous prions de limiter le nombre de véhicules en circulation dans la zone de chantier.

Avis COVID-19 : Le port du masque lors de cet événement est à la discrétion des participantes et participants. Il est notamment recommandé en présence de personnes vulnérables, comme les personnes âgées, les personnes immunodéprimées et celles qui ont des maladies chroniques. Les personnes qui ont de la toux, un mal de gorge ou de la congestion nasale sont invitées à porter le masque. Enfin, toute personne qui a de la fièvre devrait rester à la maison. Plus de détails concernant les gestes pour limiter la transmission des maladies respiratoires infectieuses sont disponibles sur Québec.ca.

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Renseignements: Louis-Julien Dufresne, Attaché de presse, Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 514 560-0244 ; Laurence Gillot, Directrice des communications, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, Tél. : 819 598-2072