/R E P R I S E -- Université de Montréal : assistons-nous à un autre conflit de travail houleux?/

MONTRÉAL, le 31 mai 2021 /CNW Telbec/ - Ce lundi marque le troisième anniversaire de l'expiration de la convention collective du personnel de soutien de l'Université de Montréal.

Selon le Syndicat des employé-e-s de l'Université de Montréal, section locale 1244 du SCFP (SEUM-1244), lequel représente les quelque 1 800 syndiqué(es), la situation commence à ressembler grandement au contexte tendu qui avait mené à la grève très médiatisée des technicien(nes) en mécanique du bâtiment et mécanicien(nes) en machines fixes en mars 2019.

En ce qui concerne les employé(es) de soutien, les négociations piétinent depuis trois ans déjà, notamment parce que l'employeur démontre très peu d'ouverture face aux demandes syndicales. De plus, celui-ci reste campé sur ses positions, tout en refusant systématiquement toute concession.

« Pourtant, nous avons essayé différentes approches, en tentant par exemple de concéder à l'employeur une partie de ses demandes, d'échanger les nôtres contre celles de l'employeur, etc. Bref, rien ne fonctionne! L'université maintient sa position : elle exige que le syndicat accepte ses demandes tout en rejetant les nôtres », se désole Alexis Côté, conseiller syndical du SCFP.

Sur le plan monétaire, les offres de l'employeur sont jugées insultantes, car fort inférieures à ce que l'Université de Montréal a déjà consenti à d'autres groupes dans le même établissement.

Pendant ce temps, la tension continue de monter entre les deux parties. En réaction à l 'attitude inacceptable de l'université, le syndicat a mis sur pied une campagne visuelle intitulée « Face à un mur », où il dénonce l'immobilisme et l'intransigeance de l'Université de Montréal au cours de cette période de négociation.

Comptant près de 122 000 membres au Québec, le SCFP représente quelque 10 230 membres dans les universités, principalement des employés de soutien. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements: Alexis Coté, conseiller SCFP : 514 250-4937; Ronald Boisrond, Service des communications SCFP : 514 802-2802

Liens connexes

https://scfp.qc.ca/