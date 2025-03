OTTAWA, ON, le 5 mars 2025 /CNW/ - L'honorable Rachel Bendayan, ministre des Langues officielles et ministre associée de la Sécurité publique, et l'honorable Arif Virani, procureur général du Canada et ministre de la Justice, tiendront le Forum national de lutte contre l'antisémitisme, où ils discuteront avec des partenaires de divers ordres de gouvernement, des représentants des organismes d'application de la loi et des membres de la société civile, ainsi que des membres de la communauté juive en vue de lutter contre la menace grandissante posée par l'antisémitisme au Canada.

Événement 1 : Observations préliminaires

Date : le jeudi 6 mars 2025

Heure : 10 h 50, heure normale de l'Est (HNE)

Les représentants des médias qui souhaitent assister à l'événement doivent s'inscrire auprès de l'équipe des relations avec les médias de Sécurité publique Canada à l'adresse [email protected] pour connaître le lieu de l'événement. Ils doivent arriver avant 10 h 30 HNE pour s'inscrire, s'enregistrer et présenter une pièce d'identité avec photo et un document d'accréditation.

Événement 2 : Conférence de presse

Date : le jeudi 6 mars 2025

Heure : 15 h 20, heure normale de l'Est (HNE)

Les représentants des médias qui souhaitent assister à l'événement doivent s'inscrire auprès de l'équipe des relations avec les médias de Sécurité publique Canada à l'adresse [email protected] pour connaître le lieu de l'événement. Ils doivent arriver avant 15 h 00 HNE pour s'inscrire, s'enregistrer et présenter une pièce d'identité avec photo et un document d'accréditation.

