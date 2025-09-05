/R E P R I S E -- Rencontre entre des mairesses et maires du Vermont et du Québec/

MONTRÉAL, le 3 sept. 2025 /CNW/ - Des mairesses et maires membres de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) rencontreront une délégation de mairesses et maires du Vermont, le vendredi 5 septembre prochain à l'Hôtel de ville de Granby.

À cette occasion, l'UMQ convie les représentantes et représentants des médias à un point de presse conjoint qui se tiendra en présence notamment de :

Guillaume Tremblay , président de l'UMQ et maire de Mascouche

, président de l'UMQ et maire de Julie Bourdon , deuxième vice-présidente de l'UMQ et mairesse de Granby

, deuxième vice-présidente de l'UMQ et mairesse de Martin Damphousse , président ex officio de l'UMQ et maire de Varennes

, président ex officio de l'UMQ et maire de Andrée Bouchard, mairesse de Saint-Jean-sur-Richelieu

Emma Mulvaney-Stanak , mairesse de Burlington

, mairesse de Thom Lauzon , maire de Barre

, maire de Barre Jack McCullough , maire de Montpelier (capitale de l'État du Vermont )

, maire de (capitale de l'État du ) Rick Ufford-Chase , maire de Newport

, maire de Mike Doenges , maire de Rutland

, maire de Tim Smith , maire de St. Albans

Quoi : Point de presse conjoint UMQ - Vermont Mayors Coalition



Date : Vendredi 5 septembre 2025



Heure : 11 h 30



Lieu : Hôtel de ville de Granby

87 Rue Principale

Granby, Québec J2G 2T8

Les représentants des médias qui souhaitent participer au point de de presse doivent communiquer à l'avance avec madame Léa Carrière, conseillère aux relations médias (cellulaire : 438-827-4560, courriel : [email protected]).

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Pour plus de détails, consultez le site Web de l'UMQ.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Source : Direction des communications et du marketing, Union des municipalités du Québec; Renseignements : Léa Carrière, Conseillère aux relations avec les médias, T. 514 282-7700, poste 279, [email protected]