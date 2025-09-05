/R E P R I S E -- Rencontre entre des mairesses et maires du Vermont et du Québec/
05 sept, 2025, 06:00 ET
MONTRÉAL, le 3 sept. 2025 /CNW/ - Des mairesses et maires membres de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) rencontreront une délégation de mairesses et maires du Vermont, le vendredi 5 septembre prochain à l'Hôtel de ville de Granby.
À cette occasion, l'UMQ convie les représentantes et représentants des médias à un point de presse conjoint qui se tiendra en présence notamment de :
- Guillaume Tremblay, président de l'UMQ et maire de Mascouche
- Julie Bourdon, deuxième vice-présidente de l'UMQ et mairesse de Granby
- Martin Damphousse, président ex officio de l'UMQ et maire de Varennes
- Andrée Bouchard, mairesse de Saint-Jean-sur-Richelieu
- Emma Mulvaney-Stanak, mairesse de Burlington
- Thom Lauzon, maire de Barre
- Jack McCullough, maire de Montpelier (capitale de l'État du Vermont)
- Rick Ufford-Chase, maire de Newport
- Mike Doenges, maire de Rutland
- Tim Smith, maire de St. Albans
|
Quoi :
|
Point de presse conjoint UMQ - Vermont Mayors Coalition
|
Date :
|
Vendredi 5 septembre 2025
|
Heure :
|
11 h 30
|
Lieu :
|
Hôtel de ville de Granby
|
87 Rue Principale
|
Granby, Québec J2G 2T8
Les représentants des médias qui souhaitent participer au point de de presse doivent communiquer à l'avance avec madame Léa Carrière, conseillère aux relations médias (cellulaire : 438-827-4560, courriel : [email protected]).
