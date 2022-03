/R E P R I S E -- Relations de travail difficiles au RTC - Le syndicat rectifie les faits/

QUÉBEC, le 5 mars 2022 /CNW Telbec/ - À la suite d'un article publié le 5 mars 2022 dans le Journal de Québec, le Syndicat des salariés(ées) d'entretien du RTC-CSN tient à rectifier les faits.

« Pour nous, il n'y a rien de nouveau sous le soleil : nous faisons face à un employeur qui ne fait absolument rien pour assainir les relations de travail et qui orchestre des sorties médiatiques pour faire porter le poids de sa mauvaise gestion à ses salarié-es, de dénoncer Kevin Roy, président du SSERTC. Pour tenter de régler ces importants problèmes de relations de travail, en 2014, nous avons présenté un énoncé de principe à l'employeur. Or, le RTC n'a finalement signé le document qu'en mai 2020, dans le cadre d'une médiation et depuis, il agit comme si cette lettre d'entente n'existait tout simplement pas. »

L'histoire se répète

« Non seulement l'employeur n'a pas respecté sa signature de mai 2020, mais il allègue maintenant que le syndicat n'a pas à se prononcer sur les questions disciplinaires. Pour donner une seconde chance au processus, au début de l'année 2020, le comité exécutif du syndicat a proposé à l'employeur la création de quatre tables visant à assainir les relations de travail. Malheureusement, nous en sommes encore témoins, l'employeur a préféré la confrontation et la judiciarisation des relations de travail. S'il y a une chose de vraie dans ce que dit l'employeur, c'est que les officiers syndicaux se font intimider et accuser de manœuvres illégales alors qu'aucun recours juridique n'a été déposé devant les tribunaux en lien avec ces accusations gratuites. Plus que jamais, nous croyons que derrière ces attaques non fondées, le RTC cherche à nous faire porter le poids de ses mauvaises décisions », de poursuivre le président du syndicat.

Mauvaise gestion au RTC ?

« Au contraire de ce qu'affirme l'employeur, nous tentons de tout mettre en œuvre afin d'offrir un service impeccable aux usagers du RTC. Nous sommes conscients qu'un mauvais service éloignerait la clientèle du réseau et que cette désertion nuirait grandement à nos emplois. Malgré nos efforts en ce sens, nous contestons grandement plusieurs décisions sous la responsabilité du RTC qui nuisent à notre travail », de souligner monsieur Roy.

Des exemples concrets

« Depuis le jeudi 3 mars dernier, au centre Métrobus, les dix vérins qui nous servent à lever les autobus pour leur entretien sont verrouillés et inutilisables à cause d'un manque d'entretien. Or, en mai 2019, nous avions déjà signalé de graves problèmes menaçant notre santé-sécurité en lien avec au moins un de ces vérins qui montrait des signes de défaillance lorsqu'un autobus y était monté. Il va sans dire que dans les prochains jours et les prochaines semaines, ce problème majeur aura des impacts sur notre capacité à entretenir les véhicules. Aussi, 40 % des 64 véhicules de type Midibus - qui ne sont pas reconnus pour leur fiabilité - sont continuellement à l'arrêt, ce qui affecte le service offert par le RTC. Ajoutons qu'il y a un manque de formation sur les nouvelles technologies. Même si plus de la moitié de la flotte du RTC comprend désormais des véhicules hybrides, à ce jour, les mécaniciens ne sont pas tous formés sur les systèmes d'hybridation, ce qui nuit à notre productivité. Finalement, comme dans tous les milieux de travail, la rareté de main-d'œuvre pose plusieurs problèmes, au point où l'employeur nous a rencontrés le 10 février dernier pour nous préciser qu'il prévoyait des coupures de service l'été prochain dû au manque de personnel d'entretien. Tous ces faits sont connus par les salarié-es du RTC et les nombreux départs et arrêts de travail du personnel nous démontrent que la toxicité de ces relations de travail est néfaste pour tout le monde », de conclure Kevin Roy.

Bien que le RTC semble vouloir continuer à jeter de l'huile sur le feu, le Syndicat de l'entretien demeure toujours prêt et est résolu à s'assoir avec l'employeur pour chercher des solutions aux enjeux liés aux relations de travail. Il ne donnera cependant pas d'entrevues sur le sujet, car il croit que cette situation doit se régler avec l'employeur et non dans les médias, sur la place publique.

À propos

Le Syndicat des salariés(ées) d'entretien du RTC-CSN regroupe 350 membres affiliés à la Fédération des employées et employés de services publics-CSN. Fondée en 1947, la FEESP-CSN compte plus de 425 syndicats affiliés représentant environ 65 000 membres œuvrant dans le domaine des services publics et parapublics. Il est également affilié au Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches-CSN qui a été fondé en 1918 et qui regroupe les syndicats CSN sur le territoire de la Capitale-Nationale et de la région de Chaudière-Appalaches. Il représente quelque 240 syndicats et près de 45 000 membres issus de tous les secteurs d'activité.

Fondée en 1921 et célébrant son 100e anniversaire, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 320 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans treize conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

