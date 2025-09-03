/R E P R I S E -- Projet de construction d'une ferme piscicole terrestre à Baie-Trinité - Le BAPE tient une séance publique d'information/

Au cours de cette séance, les citoyens et citoyennes pourront assister à une présentation d'AquaBoréal, l'initiateur du projet. Ils pourront ensuite poser des questions et obtenir des renseignements concernant le projet, la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, le processus de consultation publique ainsi que sur le rôle du BAPE.

Date : Le mercredi 3 septembre 2025



Heure : 19 h 30



Endroit : Centre Donald-Thibeault (salle Willie-Cyr) 28, route 138, Baie-Trinité Aussi en direct sur le site Web et la page Facebook du BAPE

Où consulter la documentation sur le projet?

L'ensemble de la documentation est disponible en version électronique dans le site Web du BAPE et dans le Registre des évaluations environnementales. Les documents peuvent aussi être consultés au bureau municipal de Baie-Trinité situé au 28, route 138 à Baie-Trinité. La population peut également communiquer avec le BAPE pour obtenir plus d'informations.

Les citoyens et citoyennes, les groupes, les municipalités ou les organismes qui souhaitent que le BAPE fasse un examen public sur les aspects sociaux, écologiques et économiques du projet ont jusqu'au 19 septembre 2025 pour faire une demande de consultation publique ou de médiation auprès du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

À propos du BAPE

Depuis 1978, le BAPE informe et consulte la population sur des projets et sur toute question relative à l'environnement que lui confie le ministre responsable de l'Environnement et qui pourraient avoir des répercussions sur son milieu ou sur sa qualité de vie. Organisme gouvernemental impartial, il enquête et avise le gouvernement afin d'éclairer sa prise de décision.

