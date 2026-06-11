/R E P R I S E -- Présence dans plusieurs festivals et événements partout au Québec - Cet été, Héma-Québec part à votre rencontre!/

MONTRÉAL, le 8 juin 2026 /CNW/ - Héma-Québec profite de la Semaine nationale du don de sang, qui a lieu cette année du 8 au 14 juin, pour annoncer sa tournée estivale. Un peu partout dans la province et sur les réseaux sociaux, vous noterez une activité, une collaboration, une présence d'Héma-Québec - qui, plus que jamais, veut s'inscrire dans votre quotidien pour vous rappeler qu'elle compte sur vous, tous les jours, pour accomplir sa mission… même l'été, même pendant les vacances.

Voici un survol des dizaines de festivals et d'événements où sera présente Héma-Québec aux quatre coins de la province :

Du 12 au 14 juin, Héma-Québec sera au Festival Mural, à Montréal. Au menu : jeu-questionnaire sur le don de sang, prise de rendez-vous, tout pour faciliter la vie aux nouveaux donneurs et donneuses!

Des événements sont également prévus les 13 et 19 juin à l'occasion des deux premiers matchs de l'équipe nationale d'Haïti à la Coupe du monde de soccer - dont le deuxième a lieu lors de la Journée mondiale de l'anémie falciforme - dans le but de sensibiliser les communautés noires de Montréal aux besoins en sang des personnes atteintes de cette maladie, particulièrement présente dans ces communautés.

Héma-Québec sera aussi présente cet été à deux courses de bateaux-dragons : à Jonquière, le 20 juin, et à Shawinigan, le 27 juin.

Du 19 au 21 juin, une équipe de sept coureurs quittera le centre de dons de Drummondville et parcourra 900 km jusqu'à Gaspé avec l'objectif de récolter 900 dons de plasma partout au Québec. La population est invitée à faire un don dès maintenant!

Nous vous attendons également à l'esplanade du Parc olympique, pour l'événement Premier Vendredi, les 3 et 4 juillet, ainsi qu'aux rassemblements de la place Ville-Marie du 14 au 16 juillet et du mont Royal les 25 et 26 juillet, où vous en apprendrez plus sur le don de sang, de plasma ou de cellules souches.

Autre rendez-vous à ne pas manquer pour notre organisation, qui est responsable des dons de tissus humains dans la province : le grand pique-nique des familles qui aura lieu le 8 juillet au Parc de la gare de Sherbrooke à l'occasion des Jeux des greffés.

La présence des équipes d'Héma-Québec se poursuivra à Fierté Montréal les 7 et 8 août et à Fierté Québec le 5 septembre.

Nous tiendrons également un kiosque d'information et de prises de rendez-vous pour le don de plasma lors d'un événement des Roses, l'équipe professionnelle de soccer féminin de Montréal, le 13 août.

Enfin, cette grande tournée sera clôturée par une présence au Festival Fono, du 10 au 12 septembre, et au Comiccon de Québec, les 10 et 11 octobre.

Plusieurs de ces activités bénéficieront entre autres de l'apport des membres de l'Association des bénévoles du don de sang. Par ailleurs, Héma-Québec a établi un partenariat inédit avec de nombreux festivals québécois, dont le Festival de la chanson de Tadoussac, le Festif! de Baie-Saint-Paul, les Grandes Fêtes Telus de Rimouski, le Festival de jazz de Montréal, OSHEAGA et le Festival d'été de Québec. Le public découvrira donc cet été des versions des affiches de ces festivals auxquelles on aura retiré les lettres A, B et O, qui évoquent les principaux groupes sanguins.

À cette programmation estivale s'ajoute bien entendu la présence régulière d'Héma-Québec, dont les 13 centres de dons ont pignon sur rue dans les régions de Saguenay, Drummondville, Sherbrooke, Trois-Rivières, Gatineau, Laval, Brossard, Saint-Bruno, Lévis, Sainte-Foy, Québec, Kirkland et Montréal, sans compter les centaines de collectes qui sont organisées aux quatre coins de la province durant la période des vacances - dont les imposantes collectes des pompiers de Laval (dont l'objectif est de 600 dons), le 16 juin, et de la Ville de Saint-Eustache (500 dons), le 30 juin.

C'est donc dire que ce ne seront pas les occasions qui manqueront cet été pour faire une place au don de soi dans votre horaire. On vous attend!

À propos d'Héma-Québec

Héma-Québec a pour mission de répondre avec efficience aux besoins de la population québécoise en sang et autres produits biologiques d'origine humaine de qualité. Héma-Québec, c'est près de 1 900 employés, plus de 200 000 donneurs de sang, plasma, cellules souches, lait maternel et tissus humains, en plus de milliers de bénévoles sur des sites de collecte de sang. Héma-Québec livre annuellement près de 800 000 produits biologiques d'origine humaine aux hôpitaux du Québec pour subvenir aux besoins des malades.

SOURCE Héma-Québec

Renseignements: Ligne médias : 514 832-0871, hemaquebec.ca