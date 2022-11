/R E P R I S E -- Préparation à la mise en place de SAAQclic/

QUÉBEC, le 4 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) se prépare pour une transition vers un nouveau système de services en ligne simplifiés s'adressant aux citoyens. Dès 2023, notre clientèle pourra accéder de manière sécuritaire à de nouveaux services en ligne qui toucheront l'immatriculation, le permis de conduire, les véhicules, le dossier de conduite, l'état de santé et les rendez-vous pour un examen de conduite.

La mise en place de SAAQclic, des nouveaux services et des outils destinés à notre personnel des centres d'appels et des centres de services exige que de la formation adaptée soit donnée à celui-ci. Par conséquent, des ralentissements dans la prestation de services sont à prévoir. Le moyen le plus simple d'éviter l'attente, c'est d'utiliser nos services en ligne actuels!

Services offerts en ligne :

Nos clients sont donc invités à utiliser nos services en ligne et à prendre rendez-vous avant de se déplacer. Cela leur permettra notamment d'obtenir plus facilement un service tout en désengorgeant le système téléphonique. Ils peuvent le faire facilement : en quelques étapes simples seulement. Dans les circonstances, nous comptons sur leur compréhension et leur collaboration.

Faits saillants :

Rappelons que nous vous recommandons en tout temps de payer votre renouvellement de permis de conduire ou d'immatriculation au moyen des services en ligne de votre établissement financier.

Nous vous invitons à utiliser nos services en ligne et à faire vos transactions via notre service de réponse vocale interactive en appelant au 1 800 361‑7620.

Depuis le début de l'automne, le personnel de nos centres d'appels et de nos centres de services reçoit de la formation sur le nouveau système.

Nous vous invitons à vérifier sur notre site Web les heures où nos services sont offerts, avant d'appeler ou de vous déplacer.

Nous vous rappelons que plusieurs services sont actuellement disponibles en ligne.

Après la mise en place de SAAQclic, la SAAQ continuera d'accompagner ses clients, notamment ceux ayant des besoins spécifiques

