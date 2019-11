/R E P R I S E -- Préma-Québec donne la parole aux enfants prématurés devenus adultes dans le cadre de la Journée mondiale de la prématurité le 17 novembre 2019/

LONGUEUIL, QC, le 11 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Préma-Québec souhaite faire connaître la réalité des quelque 6 000 familles québécoises qui, chaque année, sont confrontées à la naissance prématurée de leur bébé. Le doute et l'impossibilité de savoir si des facultés seront touchées affligent ces nouveaux parents qui sont non seulement confrontés à un stress psychologique intense, mais aussi à un stress financier non négligeable. Préma-Québec souhaite donner la parole aux enfants prématurés devenus adultes pour que l'on reconnaisse enfin leur réalité et offrir un message d'espoir aux familles angoissées et fragilisées par l'expérience éprouvante de la prématurité.

« Chaque année, des milliers de femmes enceintes à risque et de bébés prématurés de partout au Québec sont transférés d'urgence dans les centres de néonatologie situés à Montréal, Québec et Sherbrooke. À leur arrivée aux soins intensifs, c'est le choc! Les parents, peu renseignés et peu préparés, ne s'imaginent pas que leur bébé restera en général de 30 à 120 jours à l'hôpital, » explique Ginette Mantha, fondatrice et directrice générale de Préma-Québec. « C'est à la suite de la naissance de mon 2e garçon à 31 semaines de grossesse que j'ai fait une promesse : si mon fils Vincent s'en sort, je mettrai sur pied un organisme à but non lucratif visant à aider les familles des enfants prématurés. Chose promise, chose due. Préma-Québec est né. Et mon fils Vincent souhaite aujourd'hui partager son histoire ».

La puissance d'un témoignage - d'hier à aujourd'hui…

« Je suis né à 31 semaines et j'ai eu plusieurs complications à ma naissance : asphyxie néonatale, septicémie à streptocoques, persistance de la circulation fœtale, œdème pulmonaire, hypertension artérielle. J'ai 26 ans aujourd'hui, je termine mes études en cuisine professionnelle et je n'ai aucune séquelle » souligne Vincent Lalumière. « Je profite de la Journée mondiale de la prématurité pour espérer sensibiliser le public et les nouveaux parents de prématurés à cette réalité, générer des conversations, inspirer et donner de l'espoir. J'en suis une preuve bien vivante », ajoute-t-il.

Alicia Deschênes est auteure-compositrice-interprète et ambassadrice pour Préma-Québec. Elle souhaite sensibiliser petits et grands au fait que naître prématurément ne signifie pas être affligé de lourdes séquelles plus tard. Elle a tourné un vidéoclip de sa chanson "Les pieds dans le vide" mettant en vedette plusieurs figurants, tous nés prématurément. Cet événement a donné lieu à des rencontres inspirantes et touchantes « Je suis née à 27 semaines de grossesse et aujourd'hui à 23 ans, j'ai une belle qualité de vie comparable à celle d'un enfant né à terme. J'espère que ma nouvelle chanson sera porteuse de sens pour les familles touchées par la prématurité qui ont toutes été plongées dans cet univers inconnu malgré eux », souligne Alicia, résidante de Québec. Pour voir le vidéoclip officiel : https://www.youtube.com/watch?v=FIqkNlyRSyc



Saviez-vous que…

Un bébé est considéré comme prématuré quand il naît avant 37 semaines de gestation, un grand prématuré lorsqu'il naît avant la 32 e semaine de grossesse et un très grand prématuré avant la 28 e semaine de grossesse.

Chaque année, un enfant sur dix naît avant terme, soit avant la 37 e semaine de grossesse.

semaine de grossesse. Six grandes situations cliniques sont à l'origine d'un accouchement prématuré soit l'hypertension artérielle et ses complications, la prééclampsie, les hémorragies, la rupture prématurée des membranes, le travail prématuré spontané, le retard de croissance ultra-utérin.

La cause de 70 % des naissances prématurées est inconnue.

Certains prématurés risquent des complications physiques, intellectuelles ou psychologiques et sont plus susceptibles de présenter des troubles de santé chroniques plus tard. *

Les naissances prématurées comptent pour les deux tiers de la mortalité infantile au Canada .*

Nouveauté de Préma-Québec dans les six unités néonatales du Québec

Préma-Québec étant toujours à l'affut d'offrir de nouveaux services pour réconforter les familles, et à la suite d'un projet de recherche débuté il y a trois ans avec le CHU Sainte-Justine et l'Hôpital de Montréal pour enfants, l'organisme a développé des services de massothérapie aux parents pendant que leur bébé né prématurément était hospitalisé à l'unité néonatale. Aujourd'hui, Préma-Québec est très heureux d'annoncer que les services de massothérapie gratuits sont offerts depuis le 17 septembre 2019 aux parents de prématurés hospitalisés dans les 6 unités néonatales du Québec!

À quoi servent les dons ?

Tout au long du mois de novembre, pour chaque tranche de don de 20 $ remis à Préma-Québec pour soutenir les familles de bébés prématurés, un bracelet mauve « Courage, espoir, miracle » sera offert aux donateurs. Avec les dons recueillis tout au long de l'année, Préma-Québec peut offrir des services de qualité aux familles éprouvées par une expérience de naissance prématurée dans six unités néonatales dont la remise de documents éducatifs et explicatifs, des groupes de discussion en milieu hospitalier, une ligne d'écoute privée et une messagerie disponible 7 jours sur 7, de l'aide financière pour les appuyer lorsqu'elles sont au chevet de leur enfant, du soutien spécialisé en allaitement et un accompagnement en deuil périnatal.

Pour faire un don, cliquez ici.

Inscriptions ouvertes pour le Défi caritatif Préma-Québec - Maroc 2020

Pour une deuxième année consécutive, l'organisme propose le DÉFI PRÉMA-QUÉBEC au Maroc, un trek caritatif du 8 au 16 avril 2020. Savant mélange de canyons et de gorges à l'instar de la traversée pour les familles de l'unité néonatale, ce trek a pour objectif de générer un appui financier aux familles d'enfants prématurés. Que la cause de la prématurité vous touche de près ou de loin, que vous soyez un parent, un prématuré, un professionnel de la santé ou simplement une personne au grand cœur, Préma-Québec vous annonce que les inscriptions sont ouvertes dès aujourd'hui et vous invite à vous inscrire. Détails ici.

À propos de Préma-Québec - Déjà 16 ans pour les enfants prématurés!

Préma-Québec a pour mission d'améliorer la qualité de vie des enfants prématurés en offrant un appui éducatif, psychologique et financier à leurs parents. Créé en 2003 par Ginette Mantha, après avoir donné naissance à son deuxième enfant à 31 semaines de grossesse, l'organisme est soutenu par des médecins, des infirmières et d'autres intervenants œuvrant en néonatologie. C'est le seul organisme au Québec qui vient en aide aux parents d'enfants nés prématurément, de la naissance de leur poupon jusqu'à leur retour à la maison, et parfois même au-delà. Depuis sa fondation en 2003, Préma-Québec a aidé 25 000 familles ce qui représente 30 000 enfants nés prématurément. Près de 1 000 000 $ ont été recueillis en dons et commandites.

* Source : Instituts de recherche en santé du Canada

