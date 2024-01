MONTRÉAL, le 11 janv. 2024 /CNW/ - Héma-Québec lance un appel aux dons de sang au cours des prochains jours pour les personnes appartenant aux groupes sanguins O+ et O-, en raison de la période des fêtes, qui est souvent une période plus difficile en matière d'approvisionnement, et de la hausse des besoins des centres hospitaliers. De manière générale, la réserve de sang d'Héma-Québec est à un niveau adéquat, mais les besoins pour ces deux groupes ont augmenté en raison des conditions météorologiques des derniers jours, qui ont poussé plusieurs personnes à annuler leur rendez-vous.

C'est pourquoi Héma-Québec invite les donneurs et donneuses qui ne peuvent respecter leur rendez-vous à prendre le temps de l'annuler afin de libérer les plages horaires pour d'autres personnes. De plus, Héma-Québec fera preuve de la plus grande flexibilité possible pour les donneurs et donneuses appartenant aux deux groupes visés se présentant sans rendez-vous en centre ou en collecte. Chaque don compte, car il peut sauver trois vies.

Il est possible de prendre rendez-vous sur le Web à l'adresse jedonne.hema-quebec.qc.ca ou en téléphonant au 1 800 343-7264 (SANG). Avant de se présenter à une collecte, il est possible de vérifier son admissibilité auprès du Service à la clientèle-donneurs au 1 800 847-2525 ou de consulter le site Web d'Héma-Québec.

Héma-Québec a pour mission de répondre avec efficience aux besoins de la population québécoise en sang et autres produits biologiques d'origine humaine de qualité. Héma-Québec, c'est plus de 1 600 employés, plus de 200 000 donneurs de sang, de cellules souches, de lait maternel et de tissus humains, en plus de milliers de bénévoles sur des sites de collecte de sang. Héma-Québec livre annuellement près de 800 000 produits biologiques d'origine humaine aux hôpitaux du Québec pour subvenir aux besoins des malades.

