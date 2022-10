/R E P R I S E -- NOUVELLE LOI SUR LE CURATEUR PUBLIC : COMMENT MIEUX SE PROTÉGER ET PROTÉGER NOS PROCHES ?/

Option consommateurs et la CSF invitent le public à un webinaire gratuit avec la Curatrice publique

MONTRÉAL, le 26 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le 2 novembre prochain, la Curatrice publique Me Julie Baillargeon-Lavergne expliquera le rôle du curateur public et les conséquences des changements apportés par la Loi visant à mieux protéger les personnes en situation de vulnérabilité à l'occasion d'un webinaire gratuit organisé par Option consommateurs et présenté par la Chambre de la sécurité financière (CSF).

Animé par le journaliste Pierre Craig, bien connu pour ses années à la barre de l'émission La Facture, cet événement virtuel à l'intention du grand public sera l'occasion pour tous de mieux comprendre comment la nouvelle loi, qui entre en vigueur en 1er novembre, permettra de s'adapter à chaque situation, tout en valorisant l'autonomie des personnes en situation de vulnérabilité. Une période de questions ouverte à tous les participants conclura le webinaire.

« Les changements à la loi auront des conséquences directes sur des milliers de personnes en situation de vulnérabilité et leurs proches, ainsi que sur l'ensemble de la population. Personne n'est à l'abri d'un accident ou d'une maladie et il est important de penser à ce qui arriverait si un jour nous n'étions plus aptes à nous occuper de nous-mêmes », de déclarer Christian Corbeil, directeur général d'Option consommateurs.

« La protection du public est au cœur de notre mission et nous sommes heureux de pouvoir présenter ce webinaire dans le cadre de notre partenariat avec Option consommateurs. L'inaptitude fait partie de ces sujets qu'il est difficile d'aborder, mais pour lequel à l'instar d'une assurance vie ou d'une assurance invalidité, il vaut mieux prévenir. À cet effet, la Chambre propose un éventail d'outils pour soutenir ses membres dans leurs nombreuses obligations professionnelles et répondre adéquatement aux besoins d'un client en situation de vulnérabilité », de rajouter Me Marie Elaine Farley, présidente et chef de la direction de la CSF.

DÉTAILS :

Webinaire avec la Curatrice publique, M e Julie Baillargeon-Lavergne

Le 2 novembre 2022, de midi à 13 h 00 HAE

Ouvert à tous

Gratuit

INSCRIPTION

