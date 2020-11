/R E P R I S E -- Négociations du secteur public - L'alliance APTS-FIQ se joint au mouvement « Le Québec en pause »/

QUÉBEC, le 10 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Dans un mouvement de solidarité, l'alliance APTS-FIQ se joint au mouvement « Québec en pause » et invite les professionnelles en soins, le personnel professionnel et technique du réseau de la santé et des services sociaux ainsi que toute la population à prendre une pause de 15 minutes le jeudi 12 novembre prochain à 10 h pour rendre hommage aux travailleuses et travailleurs de première ligne qui luttent contre la pandémie.

« La pression engendrée par cette lutte ne fait que rajouter à la surcharge de travail, qui était déjà insoutenable pour nos membres. Tant et si bien qu'ils et elles sont nombreux·ses à écourter leur pause et leur temps de repas. Ce petit geste peut sembler banal, mais il représente un appui de taille pour ces salarié·e·s qui procurent sans relâche des services essentiels », ont déclaré les présidentes de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) et de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), Andrée Poirier et Nancy Bédard.

Ce mouvement, initié par la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), rejoint des objectifs chers à l'Alliance : saluer le travail des personnes qui ont été infectées par la COVID-19 et remercier ceux et celles qui tiennent le réseau à bout de bras depuis le début de la pandémie.

« Lors de la première vague, ce sont près du quart des personnes infectées qui provenaient du réseau de la santé et des services sociaux. Onze en sont malheureusement décédées. En posant ce geste de solidarité syndicale, l'alliance APTS-FIQ souhaite que le message résonne partout au Québec : nous ne pouvons rester indifférent·e·s à ce qu'ils et elles vivent au quotidien », ont ajouté les porte-paroles de l'Alliance.

Si le soutien de la population est bien réel et fait chaud au cœur, il faut se rendre à l'évidence : la reconnaissance du gouvernement n'est pas au rendez-vous. C'est à coups d'arrêtés ministériels que le gouvernement gère le réseau de la santé et des services sociaux depuis 8 mois déjà, sans aucune amélioration réelle sur le terrain.

« Il faut que les efforts déployés par nos 131 000 membres depuis le début de la pandémie soient récompensés par une amélioration de leurs conditions de travail. Malheureusement, les gestes du gouvernement à la table de négociation sont timides et il n'y a encore rien de concret pour reconnaître la valeur du travail des professionnelles en soins et du personnel professionnel et technique du réseau de la santé et des services sociaux », ont conclu Mmes Bédard et Poirier.

Bien sûr, les membres de l'alliance APTS-FIQ ne pourront pas prendre leur pause simultanément à 10 h. Toutefois, ceux et celles qui le peuvent en respectant leur convention collective sont invité·e·s à le faire.

À propos de l'APTS et de la FIQ

L'APTS regroupe et représente quelque 55 000 professionnel·le·s et technicien·ne·s qui offrent une multitude de services en matière de diagnostic, de réadaptation, de nutrition, d'intervention psychosociale, de soutien clinique et de prévention à travers tout le réseau. La FIQ, de son côté, réunit 76 000 membres infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques œuvrant dans les établissements de santé aux quatre coins du Québec.

SOURCE Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS)

Renseignements: Mathieu Le Blanc, Conseiller aux communications, 514 609-2906, [email protected]; Sandra Gagné, Conseillère aux communications, 514 796-5093, [email protected]

Liens connexes

http://www.aptsq.com/