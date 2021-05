/R E P R I S E -- Négociations dans le secteur public : la FTQ annonce une entente de principe/

MONTRÉAL, le 29 mai 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) et ses syndicats affiliés dans le secteur public (SCFP, SQEES 298, SEPB, UES 800) sont fiers d'annoncer la conclusion d'une entente de principe tant aux tables sectorielles qu'à la table centrale. « Enfin, après plus d'un an de négociation, nous avons convenu avec le gouvernement de dispositions qui amélioreront les conditions d'exercice d'emploi pour faciliter l'attraction et la rétention du personnel en santé, en éducation et dans les services sociaux tout en améliorant la rémunération. Nous avons également convenu de l'intégration de la structure salariale que nous proposions pour la 3e année de la convention collective de façon à amorcer un rattrapage pour les plus bas salariés que nous représentons. Je me dois de souligner l'écoute des représentants du gouvernement au cours des dernières heures et des derniers jours quant aux préoccupations que nous avons soulevées et aux solutions que nous avons proposées », déclare le président de la FTQ, Daniel Boyer.

L'entente de principe conclue dans les dernières heures comprend, entre autres, des hausses salariales de 2% par année pour un contrat de 3 ans, ainsi que des ajustements salariaux selon les catégories d'emploi. Comme il se doit, les détails de l'entente seront d'abord présentés aux travailleuses et travailleurs avant d'être rendus publics.

« Il faut rendre hommage aux travailleuses et travailleurs de l'éducation, de la santé et des services sociaux qui, depuis des années, maintiennent à bout de bras les services publics, particulièrement pendant cette crise de la COVID-19. Leur détermination et leur mobilisation ont grandement aidé à faire aboutir cette négociation. Il faut également remercier les équipes de négociation qui depuis la fin 2019 n'ont pas ménagé leurs efforts pour améliorer les conditions de travail et la rémunération des femmes et des hommes qu'ils représentent. Encore une fois merci », conclut le président de la FTQ

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

SOURCE FTQ

Renseignements: Jean Laverdière, 514 893-7809, [email protected]

Liens connexes

http://ftq.qc.ca/