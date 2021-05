/R E P R I S E -- Négociation du secteur public - Le personnel de soutien des cégeps affilié à la FEESP-CSN annonce 3 journées consécutives de grève en mai/

MONTRÉAL, le 10 mai 2021 /CNW Telbec/ - Exaspérés par le blocage des négociations, les syndicats représentant le personnel de soutien dans les cégeps annoncent qu'ils seront en grève du 19 au 21 mai inclusivement, partout dans la province. Au cours des dernières semaines, les assemblées générales des syndicats du Secteur soutien cégeps affiliés à la FEESP-CSN, représentant près de 6300 membres, se sont dotés de mandats de débrayage de cinq jours à exercer au moment jugé opportun.

Des demandes patronales pour faire reculer nos conditions de travail

« Le gouvernement ne le dit pas dans ses conférences de presse, mais la partie patronale nous a déposé des demandes de reculs dans nos conditions de travail. Ainsi, non seulement il nous offre des montants insuffisants en termes de salaire, mais ses demandes feraient en sorte d'augmenter la précarité d'emploi vécue par beaucoup de nos membres », mentionne Martine Moreau, présidente du Secteur soutien cégeps FEESP-CSN. « Depuis des mois, nous nous présentons à la table de négociation et les représentants patronaux ne font que répéter leurs demandes et ne démontrent aucune ouverture aux priorités du personnel de soutien. En ce moment, nous n'assistons pas à un processus de négociation, mais plutôt à une tentative d'imposer unilatéralement des reculs sur les conditions de travail », ajoute-t-elle.

2-3 semaines pour régler

« Lors de son annonce du 2 mai dernier, le premier ministre a annoncé vouloir régler les conventions collectives dans les prochaines semaines. Nous nous inscrivons dans cette volonté », signale Stéphanie Gratton, vice-présidente de la FEESP-CSN. « Toutefois, encore faut-il que le gouvernement adopte une vue d'ensemble quant aux différentes situations et problématiques ayant cours dans les secteurs public et parapublic, notamment dans les cégeps, où la pénurie de personnel se fait déjà sentir dangereusement pour les classes d'emploi de soutien. Il est encore temps d'agir et nous sommes prêts à négocier jour et nuit s'il le faut! »

Des services publics portés par l'ensemble des travailleuses et des travailleurs

« M. Legault doit cesser de tout regarder à travers le seul prisme de ses priorités électorales. L'ampleur de la crise actuelle dans les réseaux le démontre comme jamais; pour que la population ait accès à des services de qualité, il faut remédier au plus vite aux graves problèmes d'attraction et de rétention qui sévissent dans tous les secteurs. Et ce n'est pas avec 5 % d'augmentation salariale sur 3 ans et des investissements insuffisants pour les conditions de travail qu'on va y arriver », affirme Caroline Senneville, vice-présidente de la CSN.

Notons qu'à ce stade, seulement les membres du Secteur soutien cégeps affiliés à la FEESP-CSN seront en grève. Les autres secteurs et regroupements de la FEESP-CSN sont encore en consultation sur un mandat identique de 5 jours de grève à exercer au moment jugé opportun.

Profil du Secteur soutien cégeps de la FEESP-CSN

Le Secteur soutien cégeps regroupe près de 6300 membres (39 accréditations) répartis dans 34 établissements collégiaux et un centre informatique, situés dans onze régions administratives sur les treize que compte le Québec. Il représente notamment les manœuvres, l'ensemble du personnel technique (travaux pratiques, administration, informatique, etc.), les agentes et agents de soutien administratif ainsi que les ouvrières et ouvriers spécialisés. Le Secteur soutien cégeps est affilié à la Fédération des employées et employés de services publics de la CSN.

Liste des syndicats concernés

Syndicat du personnel de soutien du Cégep de Baie-Comeau CSN Syndicat des employés de soutien du Cégep de Sept-Îles (CSN) Syndicat du personnel de soutien du Cégep de la Gaspésie et des Îles à Gaspé Syndicat des employé-e-s du Centre spécialisé en pêches de Grande-Rivière (CSN) Syndicat des employés de soutien du Cégep des Îles (CSN) Syndicat des employés et employées de soutien du Campus de Carleton-sur-Mer Syndicat des employés(es) de soutien du CEGEP de l'Outaouais - CSN Association soutien du Collège Héritage (Heritage College Support Staff Association) CSN Syndicat du personnel de soutien du Cégep régional de Lanaudière-CSN Syndicat du personnel de soutien du Collège Lionel-Groulx Syndicat des employés(es) de soutien du Cegep de St-Jérôme Syndicat des employés et employées du Cégep du Vieux Montréal (CSN) Syndicat des employés du Cégep Rosemont CSN Syndicat des employé(e)s de soutien du C.E.G.E.P. de Saint-Laurent Syndicat des employés du Cégep Montmorency (CSN) Syndicat des employés de soutien du Cégep André Laurendeau (CSN) Syndicat des employées et employés du Collège Gérald-Godin - CSN Syndicat du personnel de soutien du Cégep de Lévis-Lauzon (CSN) Syndicat du personnel de soutien du Cégep de Sainte-Foy Syndicat du personnel de soutien du Collège de Limoilou Syndicat des employé.es du cégep Champlain-St-Lawrence Syndicat du personnel de soutien du Cégep Beauce-Appalaches - CSN Syndicat du personnel de soutien du Cégep de Rimouski (CSN) Syndicat national des employés du Cégep de Rivière-du-Loup Syndicat du personnel de soutien du Cégep de Matane (CSN) Syndicat du personnel de soutien du Cégep de La Pocatière Syndicat des employé(e)s de soutien du Cégep de Jonquière (CSN) Syndicat des employées et employés de soutien du Cégep d'Alma Syndicat des employés de soutien du Cégep de Saint-Félicien Syndicat des employé.es de service du Collège de Chicoutimi Syndicat des employé(e)s de soutien du Cégep de Sorel-Tracy (CSN) Syndicat des employé(e)s de soutien du Cégep de Saint-Hyacinthe (CSN) Syndicat des employés du Cegep St-Jean-sur-Richelieu Syndicat des employé(e)s de soutien du Cégep Champlain Campus St-Lambert (CSN) Syndicat des employé(e)s de soutien du Cégep de Drummondville (CSN) Syndicat des employés du Cégep de Trois-Rivières (CSN) Syndicat du personnel de soutien du Collège de Shawinigan

