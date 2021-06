/R E P R I S E -- Négociation du personnel du Parc olympique de Montréal - Les syndiqués du Parc olympique seront en grève le 30 juin prochain/

MONTRÉAL, le 21 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le personnel du Parc olympique de Montréal annonce l'exercice d'une journée de grève le 30 juin prochain, pour près de 500 salarié-es qui tentent de renouveler leur convention collective depuis plus d'un an et demi. Cette grève est nécessaire, afin de répliquer à un employeur qui souhaite mettre en péril la protection d'emploi. Rappelons que, le 5 mai dernier, les membres de tous les syndicats ont adopté des mandats de 5 jours de grève, à exercer au moment opportun.

« Notre employeur tente souvent de se montrer reconnaissant envers les travailleuses et les travailleurs du Parc olympique, mais nous ne retrouvons pas cette volonté à la table de négociation. Tous les chemins proposés par l'employeur nous amènent à des reculs. Ça ne marche pas! », clame Christine Labrecque, représentante de l'Intersyndicale du Parc olympique.

Des attaques envers la relève du Parc olympique

L'employeur souhaite précariser davantage le personnel régulier de certains syndicats, en leur refusant l'accès à certains droits lors d'abolition de poste ou de mise à pied, ces mêmes droits que d'autres membres possèdent actuellement. Ce faisant, il souhaite créer deux catégories de membre, l'une plus précaire que l'autre, au sein d'un même syndicat. C'est une attaque claire envers la relève, dans un contexte généralisé de pénurie de main-d'œuvre.

« Depuis le tout début du processus de négociation, nous avons tenté plusieurs approches afin d'en arriver à un règlement et nous sommes persuadés qu'une entente rapide est possible. Mais c'est certain que si l'employeur s'entête dans sa volonté de réduire les droits des travailleuses et des travailleurs qui sont en début de carrière au Parc olympique, nous n'aurons d'autres choix que d'exercer notre journée de grève », rajoute Mme Labrecque.

L'Intersyndicale tient à rassurer la population; les journées de grève n'entraveront en rien les opérations de vaccination qui se déroulent actuellement au Parc olympique.

Sept syndicats affiliés à la CSN représentent près de 500 travailleuses et travailleurs du Parc olympique. Le Parc olympique étant un organisme gouvernemental, les négociations en cours sont coordonnées avec celles du reste du secteur public.

