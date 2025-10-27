/R E P R I S E -- Monsef Derraji et Désirée McGraw en tournée en Estrie/

QUÉBEC, le 26 oct. 2025 /CNW/ - Le porte-parole de l'opposition officielle en matière d'énergie, de transports et de mobilité durable, Monsef Derraji, et sa collègue Désirée McGraw, porte-parole responsable de l'Estrie, seront présents dans la région, le 27 octobre.

Les deux élus libéraux profiteront de leur présence en Estrie pour discuter des multiples enjeux auxquels fait face le secteur du camionnage avec le PDG de Transport Memphré INC. Les deux députés rencontreront le directeur d'Hydro-Sherbrooke et visiteront des laboratoires de recherche de l'Université de Sherbrooke.

M. Derraji et Mme McGraw seront également disponibles pour des entrevues avec les médias locaux.

