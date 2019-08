/R E P R I S E -- MISE À JOUR - Avis aux médias - Annonce en matière d'infrastructure à Iqaluit/

IQALUIT, le 16 août 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à un événement important en matière d'infrastructure au sujet de projets de câble à fibres optiques et de centrale électrique en compagnie de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural, et de l'honorable Lorne Kusugak, ministre des Services communautaires et gouvernementaux.

Date : Lundi 19 août 2019



Heure : 10 h [HAE]



Lieu : Cafétéria du Collège de l'Arctique du Nunavut

502 Niqunngusiariaq

Iqaluit, Nunavut

Renseignements: Émilie Simard, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Développement économique rural, 613-864-7690, emilie.simard3@canada.ca; Mustafa Eric, Spécialiste des communications, Services communautaires et gouvernementaux, gouvernement du Nunavut, 867-975-5406, MEric@GOV.NU.CA; Catherine Whittaker, Agente des communications, Société d'énergie Qulliq, 867 979‑7513, CWhittaker@qec.nu.ca; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : infc.media.infc@canada.ca

