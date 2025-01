OTTAWA, ON, le 20 janv. 2025 /CNW/ - Anciens Combattants Canada est à la recherche de vétérans et de vétéranes canadiens de la Seconde Guerre mondiale, en particulier ceux et celles qui ont servi aux Pays-Bas, pour se joindre aux délégations du gouvernement du Canada pour commémorer le 80e anniversaire de la libération des Pays-Bas et du jour de la Victoire en Europe en mai 2025.

Il y aura deux délégations : une pour les personnes qui participeront à des événements et activités au Canada, et une autre pour les personnes qui prendront part aux commémorations aux Pays-Bas.

Il s'agit d'une occasion importante pour les vétérans et vétéranes d'honorer leur service et de réfléchir à ce chapitre essentiel de l'histoire.

Si vous êtes un vétéran ou une vétérane ou si vous connaissez une personne qui pourrait être admissible, communiquez avec Anciens Combattants Canada à [email protected] d'ici le 31 janvier 2025.

Ne manquez pas cette occasion de participer à cette commémoration historique!

SOURCE Anciens Combattants Canada - Ottawa

Demandes de renseignements des médias : Relations avec les médias, Anciens Combattants Canada, 613-992-7468, [email protected]