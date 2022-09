/R E P R I S E -- Manifestation syndicale de la fête du Travail/

MONTRÉAL, le 2 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Pour une troisième année consécutive, les militantes et les militants de plusieurs organisations syndicales et communautaires de la région de Montréal se donnent rendez-vous à l'occasion de la fête du Travail. En ce 50e anniversaire du Front commun de 1972, la manifestation appelle à la lutte contre le capitalisme, qui s'inscrit dans une des traditions du mouvement ouvrier québécois.

Cette année, les organisations ciblent plus particulièrement deux enjeux :

Tout d'abord, la précarité grandissante, autant chez ceux qui ont un emploi et ceux qui sont au chômage. Selon Statistique Canada, la moyenne des personnes exclues chaque mois de l'assurance-emploi est passée de 86 000 à 44 000, à la suite de l'adoption en septembre 2020, de mesures améliorant l'accès au régime pour mieux faire face à la pandémie. Ces mesures prendront fin le 25 septembre 2022. Pour Jérémie Dhavernas du Mouvement Action-Chômage de Montréal, la situation actuelle est alarmante : « La pandémie a révélé au grand jour à quel point les travailleuses et les travailleurs sont mal protégés en cas de chômage. Les mesures temporaires ont amélioré la situation, mais aujourd'hui, c'est le retour à la case départ pour ceux et celles qui auront le malheur de se retrouver sans emploi : un aller simple vers la pauvreté ».

Les organisations lancent également un appel à faire payer les patrons pour l'inflation, en réclamant un rattrapage salarial et l'indexation des salaires au coût de la vie. Après des décennies de stagnation des salaires réels, s'ajoute maintenant une inflation qui augmente sans cesse. L'inflation n'affecte pas tout le monde de manière égale puisque les entreprises ont profité de l'inflation pour majorer leurs prix, ce qui leur a permis d'engranger des profits records. « Il semble que certaines entreprises ont gonflé leurs profits sournoisement en jouant avec le flou du contexte inflationniste en espérant que les gens n'y verraient que du feu. C'est honteux ! De plus, on hésite encore à augmenter substantiellement le salaire minimum pour faire plaisir au patronat. Le salaire minimum n'était déjà pas viable, c'est encore plus vrai dans le contexte inflationniste qui semble loin d'être terminé. Il faut que ça bouge ! » s'insurge Vincent Leclair, secrétaire général du CRFTQMM.

Pour Atefa Akbary, membre de l'UCET 10102 et militante avec La Riposte syndicale : « Alors que les conditions de vie des travailleuses et des travailleurs dégringolent au rythme de l'inflation, la Banque du Canada en appelle aux employeurs de ne pas augmenter les salaires de leurs employé- es, sous prétexte que le taux d'inflation baissera éventuellement. Pendant ce temps, les entreprises canadiennes font des profits records. Telle est la logique du système capitaliste : une minorité s'enrichit alors que la majorité s'appauvrit de plus en plus. Nous ne pouvons compter que sur nos propres moyens pour améliorer nos conditions de vie. Pour ce faire, nous devons renouer avec nos traditions syndicales anticapitalistes et combatives afin de gagner nos luttes ! »

Manifestation syndicale de la fête du Travail

Lundi, le 5 septembre à 13 h 30

Parc La Fontaine (coin Cherrier et Parc-Lafontaine)

Liste des organisations qui endossent l'événement :

AGSEM-AÉÉDEM - CSN

Alliance des professeures et professeurs de Montréal

AMUSE McGill

Conseil régional FTQ Montréal métropolitain

Conseil central du Montréal métropolitain-CSN

Comité chômage de l'Est de Montréal

FSSS-CSN

Game Workers United

Hoodstock

Mouvement Action Chômage de Montréal

Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi (MASSE)

La Riposte syndicale

SCFP2850

SCFP5454

SEMB-SAQ - CSN

SPSS-FIQ Centre-Sud

STTIC-CSN

STT Oasis Animation - CSN

STTP - CUPW

STTP-Section locale de Montréal

STT Resto Végo - CSN

Syndicat des travailleuses et travailleurs de l'Accueil Bonneau - CSN

Syndicat des travailleuses et travailleurs du YMCA du Parc - CSN

SÉTUE UQAM

TRAC Union

Travailleuses et travailleurs pour la justice climatique

SOURCE CSN

Renseignements: Pour information ou entrevue : Jérémie Dhavernas : (514) 271 4800, Atefa Akbary : (514) 612 5457, Vincent Leclair : (514) 387 3666, poste 2504