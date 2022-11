/R E P R I S E -- Loi spéciale pour interdire aux travailleurs et travailleuses de l'éducation en Ontario le droit de faire la grève/

Honte au gouvernement de Doug Ford!

MONTRÉAL, le 2 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) appuie sans réserve le combat des travailleurs et travailleuses de l'éducation de l'Ontario qui revendiquent de meilleures conditions de travail et de rémunération face à un gouvernement de droite insensible aux besoins des femmes et des hommes qui œuvrent auprès de leurs enfants.

« C'est franchement une honte. Avant même le déclenchement de la grève, qui est un moyen de pression reconnu par la Charte canadienne des droits et libertés, le gouvernement Ford attaque sans aucune justification les travailleurs et travailleuses qui souhaitent exercer de façon légitime leurs droits afin de revendiquer une amélioration de leurs conditions de travail. Ce gouvernement redouble d'insultes en refusant de rencontrer les représentants des travailleurs et travailleuses qui ont pourtant déposés une contreproposition afin d'en arriver à un accord négocié, c'est franchement gênant », déclare le président de la FTQ, Daniel Boyer.

« Les 55 000 travailleurs et travailleuses de l'éducation, représentés par le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) de l'Ontario, exercent légitimement leur droit de négocier une convention collective juste et équitable, ce que refuse le gouvernement Ford. Est-il besoin de rappeler à ce gouvernement que nous sommes, jusqu'à preuve du contraire, en démocratie ? », ajoute le président de la FTQ.

« Ce gouvernement méprisant en ajoute une couche en usant de la disposition dérogatoire pour passer outre à la charte des droits et aux tribunaux qui reconnaissent le droit de grève des travailleurs et travailleuses. À quand la police dans les rues pour emprisonner les leaders syndicaux ? », d'interroger le président de la FTQ.

La FTQ invite ses affiliés et la population à témoigner leur solidarité aux travailleurs et travailleuses de l'éducation de l'Ontario lors des différentes activités de mobilisation prévues ce vendredi. Plus d'information à venir sur le site internet de la FTQ à https://ftq.qc.ca.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

