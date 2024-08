/R E P R I S E -- Les retraités de MABE Canada se donnent rendez-vous pour le 10e anniversaire de la faillite de leur ex-employeur/

MONTRÉAL, le 23 août 2024 /CNW/ - Le syndicat Unifor tiendra un rassemblement pour souligner le 10e anniversaire de la fermeture de MABE.

« Ça fait maintenant 10 ans qu'Unifor se tient debout aux côtés des retraités et des anciens employés qui mènent ce combat pour le respect et la justice. L'employeur a tenté de les épuiser, mais ils sont un groupe résilient et l'appui d'Unifor ne fléchira pas », a notamment déclaré Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor.

Date : 25 août 2024 Heure : 10:00 Lieu : 5778 rue Notre-Dame Est Participants : Daniel Cloutier, Directeur québécois d'Unifor, ainsi que plusieurs représentantes et représentants du groupe de retraité(e)s présentement devant les tribunaux.

Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à cet événement où les dirigeantes et dirigeants syndicaux prendront la parole. Les discours seront suivis d'une marche vers l'ancienne usine de MABE.

SOURCE Le Syndicat Unifor

Pour plus d'informations, veuillez contacter : Renaud Plante, 514-850-2553, [email protected]