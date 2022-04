/R E P R I S E -- Les militants et militantes de la FTQ rencontrent les députés de l'Assemblée nationale du Québec pour les sensibiliser à leurs préoccupations/

MONTRÉAL, le 26 avril 2022 /CNW Telbec/ - À l'approche de la Fête internationale des travailleuses et des travailleurs, un groupe de militants et militantes de la FTQ rencontre ce mercredi les députés et députées de l'Assemblée nationale du Québec afin de les sensibiliser à leurs préoccupations. Ainsi, près de 80 membres de syndicats affiliés provenant de tous les secteurs d'activité, autant privé que public, auront l'occasion d'échanger et de discuter avec des parlementaires de l'Assemblée nationale de toutes les allégeances politiques.

« Pour la FTQ, il est important de prendre contact avec la classe politique et d'échanger sur des sujets d'importance pour l'avenir de la population du Québec. C'est une occasion privilégiée pour les parlementaires de jouer pleinement leur rôle de législateur à l'écoute de la population, ainsi qu'aux militants et militantes de mieux connaître leurs députés », déclare le président de la FTQ, Daniel Boyer.

« Les militants et militantes se préparent depuis longtemps à ces rencontres. À une époque où la population est de plus en plus cynique à l'endroit des élus, il est d'autant plus important pour ces derniers de dialoguer avec les électeurs de leur région afin de prendre connaissance de leurs préoccupations. L'objectif étant de faire du Québec une société encore plus juste, plus solidaire et plus démocratique », ajoute le secrétaire général de la FTQ, Denis Bolduc.

Les sujets qui sont à l'ordre du jour des militants et militantes :

Mise en place de mesures pour une transition juste vers une économie plus verte;

Investissement des ressources nécessaires pour l'amélioration du système de santé;

Instauration d'un salaire minimum décent à 18 $ l'heure.

Mise sur pied d'un régime public et universel d'assurance médicaments

Les rencontres débuteront dès 8 h ce mercredi 27 avril à l'Assemblée nationale du Québec. Près d'une trentaine de parlementaires ont accepté d'échanger avec les militants et militantes FTQ qui sont également de leur circonscription et des électeurs sur des enjeux qui les préoccupent.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

SOURCE FTQ

Renseignements: Jean Laverdière, 514 893-7809, [email protected]