/R E P R I S E --Les députées libérales Brigitte Garceau et Linda Caron sur le terrain, en Montérégie/

QUÉBEC, le 15 oct. 2025 /CNW/ - La députée de Robert-Baldwin et porte-parole de l'opposition officielle en matière de condition féminine et pour la protection de la jeunesse, Brigitte B. Garceau, se rendra à Brossard et Longueuil, ce jeudi 16 octobre. Elle sera accompagnée de sa collègue députée de La Pinière et porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés et les proches aidants et responsable de la Montérégie, Linda Caron.

La deux élues libérales profiteront de leur présence dans la région pour visiter des organismes locaux, notamment la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie, afin d'échanger sur leur mission, leurs défis et leurs enjeux.

Mmes Garceau et Caron seront également disponibles pour des entrevues avec les médias locaux.

