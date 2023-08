/R E P R I S E -- LÉGÈRE HAUSSE DE LA POPULATION ÉTUDIANTE DES CÉGEPS/

MONTRÉAL, le 26 août 2023 /CNW/ - Selon les données préliminaires recueillies par la Fédération des cégeps entre le 1er et le 22 août 2023, 175 474 étudiantes et étudiants sont inscrits cet automne dans l'un ou l'autre des 48 cégeps du Québec, au secteur de l'enseignement ordinaire. Cette prévision est de 1,4 % supérieure à celle enregistrée à la même date l'an dernier. Sur le total de 175 474 personnes inscrites, 80 818 constituent de nouvelles inscriptions au cégep, ce qui représente une hausse de 3 % du nombre d'étudiantes et d'étudiants qui entrent au cégep pour la première fois par rapport à l'an passé, soit 2318 jeunes en plus.

« Nous commençons enfin à percevoir une légère hausse des inscriptions dans nos établissements collégiaux. Cette hausse était notamment prévue et documentée dans les prévisions du ministère de l'Enseignement supérieur, ce qui est rassurant pour les années à venir. Les étudiantes et les étudiants du Québec ont décidé de se doter d'un outil éminemment précieux pour faire briller leur avenir: un diplôme d'études collégiales! Après de légères baisses enregistrées lors de la pandémie, nous revenons enfin avec des taux de fréquentation plus satisfaisants. Alors que nous affichons une économie en pleine mutation, que l'ère du numérique dans laquelle nous évoluons appelle de nombreux changements de paradigmes, se doter d'un diplôme collégial s'avère sans conteste un puissant levier pour affronter le monde du travail. C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme que nous accueillons cette année plus de 80 000 nouveaux jeunes qui vont se consacrer à des études supérieures, pleinement conscients que la poursuite de celles-ci leur ouvrira de multiples portes et leur permettra de rayonner et de s'épanouir », a indiqué le président-directeur général de la Fédération des cégeps, M. Bernard Tremblay.

Par comparaison avec les données préliminaires recueillies à l'automne 2022, la population étudiante des collèges des régions suivantes devrait être cette année :

Abitibi-Témiscamingue : en baisse -0,7 % (-13 personnes étudiantes)

Bas-Saint-Laurent : en hausse de 3,9 % (+200 personnes étudiantes)

Centre-du-Québec : en hausse de 3,5 % (+143 personnes étudiantes)

Chaudière-Appalaches : en hausse de 3,4 % (+194 personnes étudiantes)

Côte-Nord : en hausse de 4,3 % (+57 personnes étudiantes)

Estrie : en hausse de 2,8 % (+191 personnes étudiantes)

Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine : en hausse de 9,3 % (+105 personnes étudiantes)

Lanaudière : en hausse de 2,2 % (+126 personnes étudiantes)

Laurentides : en baisse de 1,5 % (- 164 personnes étudiantes)

Laval : en hausse de 2,4 % (+ 208 personnes étudiantes)

Mauricie : en hausse de 0,2 % (+ 10 personnes étudiantes)

Montérégie : en hausse de 0,7 % (+166 personnes étudiantes)

Montréal : en hausse de 0,8 % (+ 509 personnes étudiantes)

Outaouais : en baisse de 2,3 % (- 152 personnes étudiantes)

Québec : en hausse de 2,6 % (+477 personnes étudiantes)

Saguenay -- Lac-Saint-Jean : en hausse de 5,1 % (+ 371 personnes étudiantes)

Les programmes d'études

Sur les 175 474 étudiantes et étudiants inscrits au cégep à l'enseignement ordinaire, 45,7 % sont au secteur préuniversitaire, 48,9 % au secteur technique et 5,4 % en cheminement Tremplin DEC. Les filles représentent 57 % de la population étudiante totale et les garçons, 43 %.

Au secteur préuniversitaire, neuf programmes sont offerts dans le réseau collégial public :

Sciences humaines

Sciences de la nature

Sciences, lettres et arts

Histoire et civilisation

Arts, lettres et communication

Musique

Danse

Arts visuels

Sciences informatiques et mathématiques

Les cégeps offrent aussi 16 programmes de double DEC préuniversitaire permettant aux étudiantes et aux étudiants d'obtenir deux diplômes d'études collégiales en trois années et proposent trois programmes de baccalauréat international. Environ 70 programmes techniques sont par ailleurs offerts en formule DEC-BAC.

Les programmes les plus fréquentés au secteur préuniversitaire sont Sciences humaines et Sciences de la nature.

Au secteur technique, 134 programmes sont offerts par les cégeps dans l'une ou l'autre des cinq familles suivantes :

Techniques physiques

Techniques biologiques et Technologies agroalimentaires

Techniques humaines

Techniques de l'administration

Techniques en arts et en communications graphiques

Les programmes les plus fréquentés au secteur technique sont Soins infirmiers et Techniques de l'informatique.

Étudiantes et étudiants internationaux

Actuellement, 8110 étudiantes et étudiants internationaux sont inscrits au cégep à l'enseignement ordinaire, soit une hausse de 25,9 % par rapport au nombre d'étudiantes et d'étudiants internationaux dans les cégeps à la même période l'an dernier. De ces 8110 étudiantes et étudiants, 4599 sont de nouveaux inscrits.

Formation continue créditée

Par ailleurs, près de 32 000 adultes étaient inscrits en formation continue créditée au cégep à l'automne 2021.

Étudiantes et étudiants en situation de handicap

Enfin, plus de 19 600 étudiantes et étudiants en situation de handicap fréquentaient le cégep en 2021, soit quinze fois plus qu'en 2007, alors que le réseau collégial public comptait seulement 1303 de ces étudiantes et étudiants.

La Fédération des cégeps est le regroupement volontaire des 48 collèges publics du Québec. Elle a été créée en 1969 dans le but de promouvoir le développement de la formation collégiale et des cégeps. Elle agit comme porte-parole officiel et lieu de concertation des cégeps, à qui elle offre des services en matière de pédagogie, d'affaires étudiantes, d'affaires internationales, de formation continue et de formation aux entreprises, de financement, de recherche, de ressources humaines, d'évaluation de la scolarité, d'affaires juridiques, de ressources informationnelles, de négociation et de relations du travail. La Fédération des cégeps représente les collèges pour la négociation des conventions collectives. www.fedecegeps.ca.

