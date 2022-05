OTTAWA, ON, le 2 mai 2022 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à Yasir Naqvi, secrétaire parlementaire du président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et du ministre de la Protection civile et Sameer Zuberi, député de Pierrefonds-Dollard (Québec), pour une visite des infrastructures de préparation aux inondations du Parc-Terrasse-Sacré-Coeur.

Plus tôt dans la journée, ils rencontreront des organisations locales, des propriétaires d'entreprises et des représentants municipaux des arrondissements de Pierrefonds-Roxboro et de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève à Montréal pour des réunions privées pour discuter de l'impact des inondations dans ces communautés, et les efforts d'atténuation en cours dans le contexte de la Semaine de la protection civile.

Après la visite au Parc-Terrasse-Sacré-Coeur, le secrétaire parlementaire Naqvi et le député Zuberi répondront aux questions des médias.

Date

Mardi 3 mai 2022

Heure : 13 h 45 (HAE)

Lieu

Parc-Terrasse-Sacré-Coeur

1 rue Sacré-Cœur

L'île Bizard (Québec)

Les médias et les invités sont priés de respecter les directives locales en matière de distance physique. Les participants devront communiquer leur nom et leur numéro de téléphone pour une éventuelle recherche de contact. Le port d'un masque est obligatoire, surtout s'il n'est pas possible de maintenir une distance physique.

Les protocoles de santé publique sont en vigueur : veuillez rester à la maison si vous présentez l'un des symptômes énumérés ici : La maladie à coronavirus (COVID-19) au Québec | Gouvernement du Québec (quebec.ca), pratiquez le lavage des mains et d'autres mesures d'hygiène, ainsi que l'éloignement physique.

