Le financement contribuera à assurer la continuité des services de santé mentale pour les athlètes et le personnel entraîneur

MONTRÉAL, le 24 oct. 2025 /CNW/ - L'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports), annoncera lundi l'octroi d'un financement visant à soutenir la santé mentale des athlètes et du personnel entraîneur des équipes nationales. Après l'annonce, il découvrira en avant-première le parcours des Championnats du monde Route UCI 2026, en compagnie de Magdeleine Vallières Mill, championne du monde en cyclisme sur route.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le lundi 27 octobre 2025

HEURE :

10 h 15

Les journalistes qui souhaitent assister à cette annonce sont priés de confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected] d'ici 9 h, le lundi 27 octobre 2025. Plus de renseignements leur seront fournis par la suite.

SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Alyson Fair, Directrice des communications, Cabinet du secrétaire d'État (Sports), [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]