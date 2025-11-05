La voix des opérations du REM devient Pulsar

BROSSARD, QC, le 5 nov. 2025 /CNW/ - C'est avec une grande fierté que le Groupe des partenaires pour la mobilité métropolitaine - opérations et maintenance (GPMMOM), une société formée par AtkinsRéalis et Alstom, devient Pulsar. C'est la nouvelle image de marque de l'opérateur du Réseau express métropolitain (REM) qui devient l'interlocuteur unique des communications opérationnelles auprès de la clientèle. Cette annonce survient à l'approche de la mise en service de l'antenne Deux-Montagnes, prévue le 17 novembre 2025, un jalon majeur pour le réseau, et s'inscrit dans le cadre du renforcement de l'équipe d'opérations et maintenance annoncé plus tôt cette année.

« Notre rôle est clair : faire vivre le REM au quotidien, avec rigueur et transparence. Pulsar, c'est désormais la voix des opérations - celle qui informe, explique et accompagne les usagers quand ça compte le plus dans leurs déplacements », a déclaré Loïc Cordelle, directeur général de Pulsar.

Une organisation renforcée, unifiée, proche du terrain

Née de l'évolution de GPMMOM, Pulsar centralise sous un même toit les expertises d'opération, de maintenance et de communication opérationnelle. Cette nouvelle intégration permet de réduire les temps de réponse, d'offrir une information plus claire et plus utile, et d'intervenir plus efficacement sur le réseau.

« Nous savons que la confiance se bâtit par les faits et la clarté de l'information transmise. Notre engagement est double : améliorer la fiabilité du réseau et être exemplaires dans l'accompagnement lors des imprévus », a indiqué Catherine Maurice, directrice des communications et de l'expérience client.

Pourquoi « Pulsar »?

Le nom Pulsar s'inspire de la métaphore de l'étoile. Un pulsar est une étoile à forte énergie émettant un rayonnement électromagnétique sous forme de faisceau pulsé, à intervalles réguliers. Comme une pulsation, Pulsar évoque le rythme régulier et prévisible du réseau, la coordination entre nos équipes et la dynamique de tout un écosystème en mouvement continu, 20 heures par jour, sept jours par semaine. C'est un nom à la fois humain et technologique, inspirant et solide, qui témoigne de notre ambition et de l'énergie collective derrière les opérations et la maintenance du REM.

Pulsar représente l'équipe terrain qui est le cœur battant responsable des opérations et de la maintenance de l'un des projets de mobilité durable parmi les plus avancés au monde: le REM. À terme, les équipes de Pulsar, formées de plus de 800 personnes expertes dans leur domaine, vont exploiter 212 voitures automatisées, 67 kilomètres de rails et 26 stations réparties sur le territoire du Grand Montréal.

« Nous avons voulu un nom qui marque les esprits, plus explicite pour le public et qui suscite la fierté des équipes. Parce que Pulsar, c'est plus qu'un nom : c'est la promesse d'un réseau performant, fiable, prévisible, propulsé par des femmes et des hommes engagés dans ce projet innovant et unique en Amérique du nord. », a ajouté monsieur Cordelle.

À propos de Pulsar

Pulsar est l'identité de marque du Groupe des partenaires pour la mobilité métropolitaine - opérations et maintenance (GPMMOM), une société formée par AtkinsRéalis et Alstom. Pulsar agit à titre d'opérateur officiel du Réseau express métropolitain (REM). Elle est responsable de l'exploitation, de la maintenance et des communications opérationnelles liées au service offert aux usagers et aux usagères. Son mandat consiste à assurer, au quotidien, la fiabilité, la performance et la sécurité du réseau, en collaboration avec ses partenaires institutionnels, dont CDPQ Infra, l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et les sociétés de transport collectif.

