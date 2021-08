/R E P R I S E -- Le Regroupement des traversiers CSN déclenche des grèves de 48 h/

SOREL, QC, le 12 août 2021 /CNW Telbec/ - Le regroupement des traversiers de la CSN, qui représente les travailleuses et les travailleurs de trois traverses différentes, a déclenché à 16 h le 12 août 2021 à Sorel-Tracy une séquence de deux jours de grève par syndicat. Cette grève annoncée il y a maintenant plus de deux semaines, résulte de l'échec de la Société des traversiers du Québec (STQ) de répondre positivement aux quelques demandes syndicales restantes. En plus de la traverse de Sorel-Tracy, les traverses de Québec-Lévis et de Matane-Baie-Comeau-Godbout emboîteront le pas tôt vendredi matin, le 13 août 2021.

« La STQ avait plusieurs occasions de s'entendre avec nous pour éviter ces journées de grève, déplore Émilie Bourgie-Côté, co-porte-parole du Regroupement des traversiers de la CSN. C'est l'employeur qui a annulé une journée de négociation le 30 juillet dernier et la séance de négociation en présence d'un conciliateur le 10 août n'a pas non plus mis fin à son entêtement. Pourtant, c'est lui qui a déposé la demande de conciliation. Bref, nous demeurons disponibles pour poursuivre les pourparlers, mais il faudrait qu'on nous revienne avec de nouvelles ressources pour répondre aux besoins » termine Mme Bourgie-Côté.

Le Regroupement rappelle que les demandes syndicales toujours en litige concernent principalement des primes qui pallieraient notamment des inconvénients du travail, le maintien du salaire lors de la prolongation de moins de 15 minutes d'un quart de travail, le reclassement des préposé-es aux passerelles et quais ainsi que la régularisation d'un poste pour la traverse de Matane-Baie-Comeau-Godbout.

« Nous tenons aux demandes encore sur la table parce qu'elles permettent de corriger des problématiques et des injustices vécues quotidiennement par les travailleuses et les travailleurs des traverses. En plus, comme dans plusieurs autres milieux, nous sommes aussi aux prises avec des difficultés d'attraction et de rétention de la main-d'œuvre. L'amélioration de nos conditions de travail est aussi une solution à ce problème », explique Patrick St-Laurent, co-porte-parole du Regroupement des traversiers de la CSN.

« Le gouvernement doit cesser de considérer les travailleuses et les travailleurs des traversiers comme du personnel de second ordre. Alors que les choses ont bougé dans les négociations du secteur public et que des ententes de principe sont survenues en juin pour des milliers de salarié-es, nous ne voyons pas pourquoi la STQ traîne de la patte à ce point. Après un an et demi, il est temps que l'employeur montre davantage d'ouverture aux demandes plus que légitimes des syndicats. », ajoute Nathalie Arguin, présidente de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN).

Les syndicats des traversiers soutiennent que la grève pourrait à nouveau être exercée si les négociations ne progressaient pas suffisamment dans les prochains jours. Un mandat de cinq jours de grève à exercer au moment jugé opportun a été adopté par une forte majorité des membres en mai dernier.

Horaire de grève du 12 au 15 août 2021

Traverse Sorel-Tracy - Saint-Ignace -de-Loyola : du jeudi 12 août à 16 h au samedi 14 août à 15 h 59

- -de-Loyola : du jeudi 12 août à 16 h au samedi 14 août à 15 h 59 Traverse Québec-Lévis : du vendredi 13 août à 5 h 30 au dimanche 15 août à 5 h 29

Traverse Matane - Baie-Comeau - Godbout : du vendredi 13 août à 6 h au dimanche 15 août à 5 h 59

Disponibilité des représentants syndicaux sur les lignes de piquetage

Traverse de Sorel-Tracy au 125, rue Augusta à Sorel-Tracy

Jeudi 12 août entre 16 h et 18 h

Vendredi 13 août entre 15 h et 18 h

Samedi 14 août entre 10 h et 15 h

Traverse de Québec-Lévis au 10, rue des Traversiers à Québec

ou au 5995, rue Saint-Laurent à Lévis

Vendredi 13 août et samedi 14 août, entre 8 h et 17 h

Traverse de Matane au 1410, rue de Matane-sur-Mer à Matane

Vendredi 13 août entre 8 h et 11 h

Samedi 14 août entre 11 h et 13 h

Profil du Regroupement des traversiers de la FEESP-CSN

Le Regroupement des traversiers réunit les syndicats CSN des traverses Sorel-Tracy-Saint-Ignace-de-Loyola, Québec-Lévis et Matane-Baie-Comeau-Godbout. Ces syndicats représentent près de 200 membres qui occupent principalement les emplois de préposé passerelle et quais, caissier, matelot, gardien-matelot et soudeur. Ils sont affiliés à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) qui regroupe 425 syndicats, représentant environ 65 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et parapublic.

