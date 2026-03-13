/R E P R I S E -- Le président de l'UMQ est dans la région de Chaudière-Appalaches à l'occasion de sa tournée/

MONTRÉAL, le 12 mars, 2026 /CNW/ - Le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Mascouche, monsieur Guillaume Tremblay, sera dans la région de Chaudière-Appalaches le 13 mars, à l'occasion de sa tournée du Québec placée sous le thème « Nouveau départ »

Il rencontrera M. Steven Blaney, maire de Lévis, Mme Manon Bougie, mairesse de Saint-Georges et représentante régionale à l'UMQ, ainsi que plusieurs élues et élus municipaux de la région.

Un point de presse est prévu à Saint-Georges.

Quoi : Point de presse dans le cadre de la tournée du Québec du président de l'UMQ

Date : vendredi 13 mars 2026

Heure : 11 h 30

Lieu : Caserne d'incendie

12275 Bd Lacroix, Saint-Georges, G5Y 1L8

Pour confirmer votre présence, merci de contacter Léa Carrière, conseillère aux communications et aux relations médias de l'UMQ, par téléphone au 438 827-4560 ou par courriel à [email protected].

