/R E P R I S E -- Le premier ministre Trudeau prendra la parole au congrès statutaire d'Unifor/

QUEBEC CITY, le 18 août 2019 /CNW/ - Le premier ministre Trudeau s'adressera aux déléguées et délégués d'Unifor de partout au pays dans le cadre du congrès statutaire d'Unifor à Québec, le lundi 19 août 2019.

Le congrès statutaire, le troisième de l'histoire du syndicat, aura lieu du 19 au 23 août 2019 au Centre des congrès de Québec, 1000, boulevard René-Lévesque Est, à Québec.

Alors que le syndicat se réunit pour formuler un plan d'action pour les trois prochaines années, les déléguées et délégués entendront plusieurs conférenciers, dont le premier ministre Justin Trudeau, la ministre des Affaires étrangères Chrystia Freeland, le militant Stephen Lewis, le lieutenant-général à la retraite Roméo Dallaire, les membres de l'Association des joueuses professionnelles de hockey et Tarana Burke, fondatrice du mouvement #MoiAussi, entre autres.

Médias accrédités seulement. Les médias doivent s'inscrire sur place au plus tard à 10 h 15.

QUOI: Le premier ministre Trudeau prend la parole au congrès d'Unifor

QUAND: Lundi 19 août 2019 à 11 h 30

OÙ: Centre des congrès de Québec, 1000 boulevard René-Lévesque Est, Québec

Lundi 19 août:

10 h 30 Le président national d'Unifor Jerry Dias s'adresse au congrès.

11 h 30 Le premier ministre Justin Trudeau s'adresse au congrès.

s'adresse au congrès. 11 h 45 Jerry Dias est disponible pour répondre aux médias

Mardi 20 août:

9 h Remise du Prix Nelson Mandela pour les droits de la personne à Roméo Dallaire, avec introduction par le militant des droits de la personne Stephen Lewis .

pour les droits de la personne à Roméo Dallaire, avec introduction par le militant des droits de la personne . 16 h 30 Allocution de la ministre des Affaires étrangères Chrystia Freeland

Mercredi 21 août:

14 h 30 Allocution de Tarana Burke , fondatrice du mouvement #MoiAussi

Jeudi 22 août:

9 h Des membres de l'Association des joueuses professionnelles de hockey prendront la parole au congrès.

Tous les discours d'ouverture seront diffusés en direct sur la page Facebook d'Unifor @UniforCanada. Pour consulter le programme complet du congrès, cliquez ici. Pour des nouvelles en direct, suivez le mot-clic #Unifor19 sur Twitter ou @SyndicatUnifor.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 315 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

