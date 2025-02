/R E P R I S E -- Le Mouvement Desjardins communiquera ses résultats de l'exercice financier 2024/

LÉVIS, QC, le 19 févr. 2025 /CNW/ - Le Mouvement Desjardins dévoilera ses résultats financiers pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2024, le mardi 25 février 2025.

Appel conférence : Rejoignez-nous pour un appel conférence à 13 h 30 (HE), avec le président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, M. Guy Cormier.

Les représentants des médias peuvent participer :

En ligne : https://app.webinar.net/KxG7Vz8dyaq (audio seulement)

Par téléphone : 514-400-3794

Rediffusion de l'appel conférence : L'appel conférence sera disponible en rediffusion jusqu'au 3 mars en composant le 1-888 660-6345 et en entrant le mot de passe 41331 #.

Pour recevoir le communiqué sur les résultats financiers avant la conférence téléphonique, veuillez contacter l'équipe des relations publiques à l'adresse [email protected].

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la sixième au monde, avec un actif de 464,7 milliards de dollars au 30 septembre 2024. Desjardins a été nommé parmi les meilleurs employeurs au Canada par le magazine Forbes ainsi que par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, il offre une gamme complète de produits et de services par l'intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

SOURCE Mouvement Desjardins

Renseignements (à l'intention des journalistes uniquement) : Relations publiques du Mouvement Desjardins, 514 281-7000, poste 5553436, [email protected]