L'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, annoncera le financement de la construction d'un centre culturel

SAULT STE. MARIE, ON, le 9 août 2024 /CNW/ - L'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, annoncera lundi un investissement substantiel pour soutenir l'histoire, la culture et le patrimoine autochtones.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le lundi 12 août 2024

HEURE :

15 h 45

LIEU :

Université Algoma

1520, rue Queen Est

Sault Ste. Marie (Ontario)

SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Charles Thibault-Béland, Attaché de presse, Cabinet de la ministre du Patrimoine canadien, [email protected]; Relations avec les médias : Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]