GATINEAU, QC, le 19 févr. 2024 /CNW/ - Au nom de l'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, fera une annonce importante concernant la flotte de la Garde côtière canadienne.

L'annonce sera suivie d'une période de questions.

Date : Le mercredi 21 février 2024



Heure : Arrivée des médias : 10 h 30 (heure de l'Est)

Annonce : 11 h (heure de l'Est)



Emplacement : Groupe Océan,

85, rue Abraham-Martin

Québec (Québec) G1K 8N1

Renseignements à l'intention des médias



En personne : Les médias qui souhaitent assister à l'annonce sont priés de s'inscrire au préalable en écrivant aux Relations avec les médias de Services publics et Approvisionnement Canada, à l'adresse [email protected], au plus tard le mardi 20 février, avant midi (heure de l'Est).

Pour accéder au site situé au 85, rue Abraham-Martin, les participants doivent se présenter à la barrière du chantier naval du Groupe Océan.

Prenez note que les chaussures fermées sont obligatoires.

Téléconférence : Les représentants des médias qui ne peuvent pas assister à la conférence de presse en personne peuvent l'écouter et poser des questions par téléconférence, aux numéros ci-après.

Numéro d'appel sans frais (Canada et États-Unis) : 1-866-206-0153

Numéro d'appel : 613-954-9003

Code d'accès : 7196038#

Suivez-nous sur X (Twitter)

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements: Olivier Pilon, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Jean-Yves Duclos, 613-323-6621, [email protected]; Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, [email protected]; Jérémy Collard, Attaché de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada / Garde côtière canadienne, 613-990-7537, [email protected]