Le gouvernement du Canada organise une réception en l'honneur du Mois du patrimoine asiatique 2025

OTTAWA, ON, le 27 mai 2025 /CNW/ - L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, sera l'hôte mercredi de la célébration officielle du gouvernement du Canada pour le Mois du patrimoine asiatique.

Le thème de cette année « L'unité dans la diversité : les communautés asiatiques au cœur de l'identité canadienne » célèbre l'abondance de la diversité présente au sein des communautés asiatiques canadiennes et la manière dont cette richesse a contribué au façonnement de notre identité canadienne.

La soirée sera marquée par des performances et des discours inspirants, offrant ainsi un hommage vibrant à la contribution et aux réalisations exceptionnelles des communautés asiatiques à travers le Canada.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le mercredi 28 mai 2025

HEURE :

19 h (ouverture des portes à 18 h)

Les journalistes qui souhaitent assister à l'activité sont priés de confirmer leur participation en soumettant leur nom complet et le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected] d'ici 11 h, le mercredi 28 mai. Des renseignements sur le lieu et la façon d'y assister leur seront fournis à la suite de l'inscription.

SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]