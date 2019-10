/R E P R I S E -- Le 26 octobre, c'est le Samedi PME : célébrons les petits commerces de chez nous!/

MONTRÉAL, le 25 oct. 2019 /CNW/ - Demain, le 26 octobre, c'est le Samedi PME, une journée organisée chaque année depuis sept ans par la FCEI, en association avec Interac, pour reconnaître l'apport et le rôle crucial des PME dans nos communautés. Ce jour-là, tout le monde est invité à aller faire ses achats dans les commerces locaux.

« Les commerces indépendants sont un ingrédient essentiel de nos communautés. C'est le café d'à côté, le plombier ou le mécanicien du coin, ou encore l'épicerie familiale qui vous a donné votre tout premier emploi, explique Simon Gaudreault, directeur principal de la recherche nationale à la FCEI. Les commerçants indépendants travaillent fort chaque jour pour créer des emplois, donner de la vigueur à nos quartiers et nous offrir des produits et services de qualité. Le Samedi PME, c'est l'occasion de les mettre à l'honneur et de célébrer leur importante contribution. »

Partout au pays, les gens reconnaissent l'importance des PME. Ils sont plus de 9 sur 10 à dire qu'elles ont une importance vitale pour leurs communautés, selon une nouvelle étude effectuée par la FCEI auprès d'un échantillon représentatif de Canadiens membres du Forum Angus Reid. Les PME emploient près de 60 % de la main-d'œuvre du secteur privé et sont responsables de 85 % des emplois nets créés entre 2013 et 2017, d'après Statistique Canada.

« La croissance et la prospérité de l'économie canadienne reposent véritablement sur les PME, affirme Nader Henin, directeur de l'équipe des paiements numériques d'Interac. Chez Interac, nous avons à cœur de les soutenir en leur offrant des options de paiement économiques, pratiques et sécuritaires qui sont bonnes pour leurs affaires. Nous invitons tout le monde à se joindre à nous en achetant local ce samedi 26 octobre! »

Les gens peuvent visiter le répertoire en ligne gratuit PensezPME.ca, créé par la FCEI et Interac, pour découvrir les commerces de leur quartier qu'ils pourront visiter. Ils peuvent aussi partager leur visite sur les médias sociaux à l'aide du mot-clic #SamediPME. Les propriétaires de PME peuvent s'inscrire gratuitement à PensezPME.ca et rejoindre plus de 19 000 autres qui s'y trouvent déjà.

Méthodologie

Les constats s'appuient sur un sondage effectué en ligne pour la FCEI du 11 au 13 septembre 2019 auprès d'un échantillon représentatif de 1 510 Canadiens membres du Forum Angus Reid. Les répondants avaient l'option de recevoir le sondage en français ou en anglais. La précision des sondages en ligne du Forum Angus Reid est mesurée au moyen d'un intervalle de crédibilité. Dans le cas présent, les résultats sont exacts à +/- 1,8 point de pourcentage, 19 fois sur 20 si toute la population canadienne avait été consultée. Tous les sondages et questionnaires peuvent être affectés par d'autres types d'erreurs, notamment l'erreur de couverture et l'erreur de mesure.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 110 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

À propos du Forum Angus Reid

Le Forum Angus Reid est la communauté d'opinion publique en ligne la plus reconnue au Canada. Elle est constituée de résidents engagés aux quatre coins du pays qui s'expriment sur des sujets d'intérêt pour l'ensemble de la population canadienne.

