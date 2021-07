/R E P R I S E -- La vente à rabais de nos minerais stratégiques se poursuit avec le gouvernement caquiste/

QUÉBEC, le 8 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le Parti libéral du Québec a pris connaissance du communiqué de presse émis hier conjointement par la Chambre de commerce de Val-d'Or (CCVD) et la Corporation de développement industriel à Val-d'Or (CDIVD), qui dénoncent l'expropriation des ressources naturelles de leur région, et joint sa voix à la CCVD et à la CDIVD.

Le porte-parole de l'opposition officielle en matière de PME et d'innovation, M. Monsef Derraji, réagi ainsi à leur déclaration et demande au ministre de l'Économie, M. Éric Girard, de rapidement rectifier la situation et donner l'heure juste aux entreprises et dénonce la vision archaïque du développement économique caquiste qui ne prend pas en considération l'impact économique, social et environnemental :

« L'entente conclue entre Investissement Québec et Sayona Québec indique, à notre grand étonnement, que le lithium ne serait pas transformé avant 2031 au Québec. Il est extrêmement surprenant de voir que les intentions qui avaient été dévoilées initialement lors de la transaction de North American Lithium à Sayona pourraient ne pas être respectées. Nous avons de l'expertise ici, au Québec, et nous pourrions ne pas l'utiliser avant les 10 prochaines années, nous obligeant à simplement l'exporter ? Le marché du lithium est en forte croissance actuellement, il faut s'assurer que sa transformation soit faite dans une région comme l'Abitibi-Témiscamingue où ils ont tous les outils pour le faire. C'est déplorable et un réel manque de transparence du gouvernement caquiste. Où est donc le ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, M. Pierre Dufour, pour défendre les intérêts des entrepreneurs de sa région ? »

Monsef Derraji, porte-parole de l'opposition officielle en matière de PME et d'innovation.

