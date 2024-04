BRAMPTON, ON, le 19 avril 2024 /CNW/ - La ministre Khera, accompagnée du député de Brampton-Centre, Shafqat Ali, et de la députée de Brampton-Nord, Ruby Sahota, tiendra une activité pour présenter les investissements du budget fédéral visant à soutenir chaque génération et à renforcer l'économie de manière à ce que tout le monde en profite.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Un point de presse suivra l'activité.

Date

Le lundi 22 avril 2024

Heure (locale)

13 h 45

Les journalistes qui souhaitent assister à l'annonce en personne sont priés de confirmer leur participation en soumettant leur nom complet et le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected] d'ici midi, le lundi 22 avril. Des renseignements sur la façon d'y assister seront fournis par la suite.

