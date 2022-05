/R E P R I S E -- La mairesse Catherine Fournier procèdera à une annonce concernant la piétonnisation de la rue Saint-Charles Ouest/

LONGUEUIL, QC, le 16 mai 2022 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont invités à une mêlée de presse au cours de laquelle la mairesse Catherine Fournier procédera à l'annonce d'un projet-pilote de la piétonnisation d'un tronçon de la rue Saint-Charles Ouest, dans le Vieux-Longueuil, pour la période estivale. Pour l'occasion, elle sera accompagnée de Sylvain Joly, responsable de la circulation et du développement économique au comité exécutif de la Ville, et de Sylvain Larocque, conseiller associé responsable de la culture et des communications et conseiller municipal du district Saint-Charles.

La mêlée de presse aura lieu :

Le 17 mai 2022 à 10h00

À la Maison de la culture de Longueuil - Édifice Marcel-Robidas,

Située au 300, rue Saint-Charles Ouest, Longueuil

