/R E P R I S E -- La FTQ lance un appel à la solidarité des partis d'opposition fédéraux pour entériner le prolongement des programmes d'aide aux chômeurs et chômeuses/

MONTRÉAL, le 8 mars 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) salue la décision du gouvernement fédéral de vouloir prolonger les programmes de soutien d'urgence, notamment pour les chômeurs et chômeuses. Avec ce programme, les prestations d'assurance-emploi pour les travailleurs et travailleuses admissibles vont passer de 26 à 50 semaines. Cependant, pour être en vigueur, ce programme doit être accepté par les partis d'opposition (Parti conservateur, Bloc québécois, Nouveau parti démocratique et Parti vert) et passer l'étape du vote à la Chambre des communes, ce qui doit se faire dans les prochains jours.

La FTQ demande aux parlementaires d'être solidaires des milliers d'hommes et de femmes qui ont perdu leur emploi depuis le début de la pandémie. « Les leaders politiques doivent prendre conscience que les travailleurs et travailleuses ne pardonneront pas aux élus leur opposition à la mise en œuvre de ce programme de soutien. Bien qu'imparfait, ce programme a au moins l'avantage de prolonger les semaines admissibles aux prestations », déclare le secrétaire général de la FTQ, Denis Bolduc.

« La pandémie confirme l'incohérence du programme actuel d'assurance-emploi et met en lumière l'urgence d'accélérer une véritable réforme de ce programme comme le réclame la FTQ depuis de nombreuses années. Le temps presse, les travailleuses et travailleurs au chômage qui arrivent au bout de leurs prestations n'ont pas à payer pour le jeu politique que seraient tentés de faire certains élus. C'est d'ailleurs le message que j'entends livrer ce mardi au Comité permanent des ressources humaines, du développement des compétences, du développement social et de la condition des personnes handicapées », conclut le secrétaire général Denis Bolduc.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

