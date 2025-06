/R E P R I S E -- La FTQ félicite le nouveau chef du Parti libéral du Québec Pablo Rodriguez/

MONTRÉAL, le 14 juin 2025 /CNW/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) tient à féliciter le nouveau chef du Parti libéral du Québec, Pablo Rodriguez, pour son élection. « Ce nouveau leadership survient à un moment charnière, alors que de nombreux citoyens et citoyennes réclament une action politique forte, ancrée dans les valeurs de justice sociale, d'équité et de solidarité. Nous espérons sincèrement que vous saurez placer au centre de vos priorités les intérêts des travailleuses et travailleurs, de la classe ouvrière, de la classe moyenne ainsi que des communautés trop souvent marginalisées et trop souvent ignorées par le gouvernement de la CAQ. Un gouvernement en fin de régime », déclare la présidente de la FTQ.

« Il est plus que temps de rebâtir la confiance envers les institutions politiques, en démontrant une volonté réelle de s'attaquer aux inégalités sociales et économiques. Le mouvement et le projet social, que nous représentons fièrement, demeurent un partenaire incontournable pour bâtir une société plus juste, inclusive et durable », ajoute la présidente.

« Nous souhaitons vivement que votre mandat s'ouvre sur une volonté claire de dialogue, d'écoute et de collaboration avec les organisations syndicales, la société civile. Nous vous assurons de notre disponibilité à échanger, à confronter les idées, et surtout à travailler ensemble au service du bien commun », ajoute le secrétaire général Denis Bolduc.

« La FTQ tient également à féliciter Charles Milliard, qui est de toute évidence un homme capable de dialogue social et qui a mené une course à la hauteur des attentes des Québécois », concluent les leaders syndicaux.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

